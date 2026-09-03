Κόρινθος: Νεκρός Άνδρας Σε Συρμό Του Προαστιακού

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από συρμό του Προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου, στο ύψος της Αρχαίας Κορίνθου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν έλαβε χώρα στη διαδρομή προς Ζευγολατιό.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα που απεγκλώβισαν τον άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό περιστατικό. Όπως αναφέρεται, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας «ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου».

«Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51,, προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της Hellenic Train έχει ως εξής:

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι σήμερα στις 05:40, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1301 με 80 επιβάτες (Κιάτο – Πειραιάς), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Κορίνθου.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51,, προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».