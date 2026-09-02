Μαρία Ηλιάκη: Το άγχος για την κόρη της που θα πάει στο νηπιαγωγείο

«Φέτος δε θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά», εξομολογήθηκε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη εκφράζει άγχος για την έναρξη του νηπιαγωγείου της κόρης της, Κατερίνας.
  • Αισθάνεται άρνηση για την επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και το άνοιγμα των σχολείων.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τα συναισθήματά της μέσω βίντεο στα social media.
  • Η εξομολόγηση έρχεται πριν την τηλεοπτική της επιστροφή στις 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή "Νωρίς Νωρίς".
  • Η Μαρία Ηλιάκη δυσκολεύεται να αποχωριστεί την καθημερινότητα που είχε με την κόρη της το καλοκαίρι.

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να φέρνει για τους περισσότερους την επιστροφή στη ρουτίνα, ωστόσο για τη Μαρία Ηλιάκη η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο αποδεικνύεται φέτος λίγο πιο ζόρικη.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, λίγο πριν την τηλεοπτική της επιστροφή, θέλησε το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις και τα συναισθήματα που την κατακλύζουν αυτές τις ημέρες.

Mέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, η Μαρία Ηλιάκη παραδέχτηκε ανοιχτά πως νιώθει μια «άρνηση» τόσο για την έναρξη των επαγγελματικών της υποχρεώσεων όσο και για το άνοιγμα των σχολείων. Ο λόγος; Η μικρή της κόρη, Κατερίνα, και η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στη ζωή της!

Μαρία Ηλιάκη: Παίζει με τα κύματα παρέα με την 5χρονη κόρη της

Η κορούλα της ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο της βήμα στο νηπιαγωγείο, γεγονός που γεμίζει την παρουσιάστρια με δημιουργικό άγχος. Μετά από ένα ανέμελο καλοκαίρι γεμάτο κοινές στιγμές, η Μαρία Ηλιάκη δυσκολεύεται να αποχωριστεί την καθημερινότητα που είχαν χτίσει οι δυο τους.

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Το ξέγνοιαστο οικογενειακό καλοκαίρι της Μαρίας Ηλιάκη στην Κρήτη

«Καλημέρα. Τι κάνετε; Πέστε να με φάτε. Εγώ για κάποιο λόγο φέτος δε θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά. Και το πιο περίεργο, δε θέλω να ξεκινήσουν ούτε τα σχολεία. Μάλλον έχω περάσει καλά με την Κατερίνα το καλοκαίρι και δεν θέλω να την αποχωριστώ; Μάλλον έχω άγχος που θα πάει νηπιαγωγείο και προσπαθώ να το διαχειριστώ; Για κάποιο λόγο έχω μια άρνηση», εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

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Η εξομολόγηση αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες πριν από το επίσημο «ραντεβού» της με το τηλεοπτικό κοινό. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης λένε την πρώτη καλημέρα της σεζόν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς». 

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