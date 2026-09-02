«Ράλι» στις τιμές πετρελαίου μετά τη νέα «ανάφλεξη» στο Ιράν

Δημοσίευμα για μυστική βοήθεια της Ρωσίας στην Τεχεράνη για πυραύλους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι τιμές πετρελαίου αυξάνονται λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στο Ιράν, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι.
  • Το αμερικανικό αργό ανήλθε πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο έσπασε το φράγμα των 75 ευρώ.
  • Η Ρωσία παρέχει κρυφή τεχνολογική βοήθεια στο Ιράν για την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων, σύμφωνα με τους Financial Times.
  • Οι Ιρανοί προμηθεύουν τη Ρωσία με ντροουν Σαχέντ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
  • Η κατάσταση εντείνεται λόγω ανησυχιών για διαταραχή στις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.


Με τον πόλεμο στο Ιράν να συνεχίζεται επηρεάζονται και οι τιμές του πετρελαίου

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Όπως ανέφερε η Αντιόπη Σωτηρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον «ράλι ανόδου» για τις τιμές πετρελαίου: το Μπρεντ ξεπέρασε τα 95 δολάρια το βαρέλι (κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 εβδομάδων) και το αμερικανικό αργό ανέβηκε πάνω από τα  90 δολάρια το βαρέλι. 

Στο υψηλότερο τριετίας βρέθηκε και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έσπασε το φράγμα των 75 ευρώ. 

Οι τιμές της ενέργειας «χτύπησαν κόκκινο» λόγω των ανησυχιών για περαιτέρω διαταραχή στις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, μετά την νέα ανάφλεξη στην περιοχή, εν μέσω αποκαλύψεων ότι η Ρωσία βοηθάει μυστικά το Ιράν στην ανάπτυξη πυραύλων.

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Financial Times: H Ρωσία βοηθάει μυστικά το Ιράν στην ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων

Ο Ιρανοί προμηθεύουν τους Ρώσους με ντροουν Σαχέντ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τώρα, οι Financial Timew αποκαλύπτουν μυστικό πρόγραμμα (από το 2023) βάσει του οποίου Ρώσοι ειδικοί παρέχουν κρυφά τεχνολογική βοήθεια στην Τεχεράνη, ώστε να φτιάξει προηγμένους υπερηχητικούς πυραύλους Kρουζ, που δύσκολα αναχαιτίζονται.  

Στόχος είναι η κατασκευή συστημάτων για πλήγματα κατά πλοίων και χερσαίων στόχων, με ευθεία απειλή κατά των Αμερικανών στην περιοχή. 

Η έρευνα των FT βασίστηκε σε ρωσική αλληλογραφία που διέρρευσε και σε ανάλυση στρατιωτικών ευρεσιτεχνιών. Πάντως, παρά τις δοκιμές, δεν υπάρχουν στοιχεία ως τώρα ότι το Ιράν ανέπτυξε επιχειρησιακά, τέτοιο υπερηχητικό πύραυλο.
 

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