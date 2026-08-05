Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν ανοίξει σύντομα τα στενά θα υποστεί ισχυρά πλήγματα»

Νέο απειλητικό μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, εν μέσω διπλωματικών πιέσεων

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Πηγή: Φωτογραφίες AP
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Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες Τρίτη το βράδυ (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) ότι ή το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «πολύ σύντομα», ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια (δυτικά), επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν ανοίξει σύντομα τα στενά θα υποστεί ισχυρά πλήγματα»

Φωτογραφία ΑΡ

«Έχω χρόνο», είπε ακόμα ο ρεπουμπλικάνος ερωτηθείς σχετικά με τον πόλεμο, που διαρκεί πάνω από πέντε μήνες, ενώ οι βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας πλησιάζουν στον ορίζοντα.

Κατά τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δυο «πηγές στην περιοχή», συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση, διάρκειας 60 ημερών, ανάμεσα στο Ομάν και στο Ιράν.

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν ανοίξει σύντομα τα στενά θα υποστεί ισχυρά πλήγματα»

Φωτογραφία ΑΡ

Η προκαταρκτική συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στο στενό θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή, στα ιρανικά χωρικά ύδατα, και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, χωρίς χρέωση.

Την περίοδο αυτή εξήντα ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα του στενού ανάμεσα στις δυο χώρες θα αποναρκοθετηθεί, πάντα κατά το κείμενο, που σημειώνει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμη.

Τραμπ: «Αν το Ιράν δεν ανοίξει σύντομα τα στενά θα υποστεί ισχυρά πλήγματα»

Φωτογραφία ΑΡ

«Υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ξανανοίξει το στενό και να κατευθυνθούμε προς εξομάλυνση», είπε νωρίτερα χθες ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Οι εντάσεις στο στενό, που μετατράπηκε σε κεντρικό διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται. Χθες η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO ανακοίνωσε πως πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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