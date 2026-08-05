Πέρεζ Χίλτον: Αυτοτραυματιζόταν σε live στο TikTok

Στιγμές μεγάλης ανησυχίας προκάλεσε ο Πέρεζ Χίλτον κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, με αποτέλεσμα θεατές να καλέσουν άμεσα τις Αρχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Daily Mail και του NBC, ο γνωστός μπλόγκερ εμφανίστηκε στο live με εμφανή τραύματα στα χέρια και τον κορμό του, ενώ σε κάποια στιγμή κρατούσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με μαχαίρι. Οι χρήστες που παρακολουθούσαν τη μετάδοση τον παρακαλούσαν να σταματήσει, ενώ αρκετοί προσπάθησαν να βρουν τα στοιχεία του για να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο βρέθηκαν και ειδικοί ψυχικής υγείας, προκειμένου να στηρίξουν τα μέλη της οικογένειάς του.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, ο οποίος ανέφερε: «Σε πολλά περιστατικά που αφορούν άτομα που βιώνουν κρίση ψυχικής υγείας ή αυτοτραυματίζονται, οι αστυνομικοί δίνουν προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση της κατάστασης, δημιουργώντας χρόνο, απόσταση και ευκαιρίες για επικοινωνία».

Παράλληλα συμπλήρωσε: «Εκτός αν υπάρχει άμεση απειλή για τρίτους, η επιβράδυνση της κατάστασης και η χρήση τεχνικών παρέμβασης σε κρίσεις μπορούν να μειώσουν την πιθανότητα ενός περιστατικού αυτοκτονίας μέσω αστυνομικής επέμβασης και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού του ατόμου, των αστυνομικών και του κοινού».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Πέρεζ Χίλτον. Το βίντεο έχει αφαιρεθεί από το TikTok, ενώ ο λογαριασμός του στην πλατφόρμα δεν είναι πλέον ενεργός.

Οι εκπρόσωποί του, Ντάντε Ρουσκιολέλεϊ και Ρεμπέκα Κόχαν της Golden Artists Entertainment, δήλωσαν στο TMZ: «Γνωρίζουμε το ανησυχητικό περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αφορά τον πελάτη μας Πέρεζ Χίλτον».

Στη συνέχεια ανέφεραν: «Προς το παρόν, δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε απευθείας μαζί του, παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας να επικοινωνήσουμε. Η κύρια ανησυχία μας είναι η υγεία και η ευημερία του Πέρεζ, καθώς και η ευημερία της οικογένειάς του. Μέχρι να έχουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δε θα κάνουμε περαιτέρω εικασίες ή σχόλια».

Τέλος, ζήτησαν από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητά του, τονίζοντας: «Εκτιμούμε την ανησυχία όλων και ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».