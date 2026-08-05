Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου πιο χαλαρούς και ευτυχισμένους από ποτέ. Μακριά από τις απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, το αγαπημένο ζευγάρι αφιερώνει χρόνο στις πιο πολύτιμες στιγμές, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις δίπλα στη θάλασσα.

Οι δυο τους, που καθημερινά καλημερίζουν το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την εκπομπή τους, αυτή την περίοδο απολαμβάνουν κάθε λεπτό των καλοκαιρινών τους διακοπών. Και, όπως συνηθίζουν, δεν διστάζουν να μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους εικόνες από την απόδρασή τους, μεταφέροντας την απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση.

Γαλαζοπράσινα νερά που θυμίζουν εξωτικό προορισμό, εντυπωσιακές θαλάσσιες σπηλιές, βουτιές από το σκάφος, ανέμελα χαμόγελα και ρομαντικά ηλιοβασιλέματα συνθέτουν το σκηνικό των διακοπών τους. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσε η Ελένη Χατζίδου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram απέσπασαν αμέσως χιλιάδες likes και σχόλια, με τους followers της να δηλώνουν ότι «ταξίδεψαν» μέσα από τις εικόνες της.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια απαθανατίστηκε να εξερευνά με σκάφος μοναδικές θαλάσσιες σπηλιές και να απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά, ενώ σε αρκετά στιγμιότυπα τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Ετεοκλή Παύλου. Η χημεία ανάμεσά τους είναι εμφανής, με το ζευγάρι να εκπέμπει αγάπη και ηρεμία σε κάθε φωτογραφία.

Ξεχωριστή θέση στις αναρτήσεις τους, φυσικά, έχει και η κόρη τους. Σε μία από τις πιο τρυφερές εικόνες, η Ελένη Χατζίδου την κρατά στην αγκαλιά της, απολαμβάνοντας μαζί της τη βόλτα στη θάλασσα. Η οικογένεια δείχνει να ζει ξέγνοιαστες στιγμές, γεμάτες παιχνίδι, γέλια και καλοκαιρινές εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες το ζευγάρι πραγματοποίησε και μια ξεχωριστή εκδρομή μόνο οι δυο τους, χωρίς την κόρη τους, κάτι που συνέβη έπειτα από αρκετά χρόνια. Μάλιστα, τόσο η Ελένη Χατζίδου όσο και ο Ετεοκλής Παύλου είχαν μιλήσει ανοιχτά για τις τύψεις που ένιωσαν αφήνοντάς την έστω και για λίγο, τονίζοντας όμως πόσο σημαντικό είναι ένα ζευγάρι να βρίσκει χρόνο και για τον εαυτό του.

Τα stories και οι αναρτήσεις τους αποτυπώνουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο, με τους επιβλητικούς βράχους, τα τιρκουάζ νερά και τις εντυπωσιακές σπηλιές να δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από καρτ ποστάλ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εικόνες τους συγκέντρωσαν αμέσως δεκάδες θετικά σχόλια, με πολλούς διαδικτυακούς φίλους να τους εύχονται να απολαύσουν κάθε στιγμή των διακοπών τους.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ελένη Χατζίδου συνόδευσε τις καλοκαιρινές εικόνες με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να ζούμε το «σήμερα» και να εκτιμούμε τις μικρές στιγμές της ζωής.

«Να ζεις τις στιγμές με όλη σου την καρδιά…», έγραψε χαρακτηριστικά.