Μια προσωπική αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά έκανε ο Ηλίας Ψινάκης στη διαδικτυακή εκπομπή Στο Γηροκομείο, όπου καλεσμένος ήταν ο Νίνο. Ο γνωστός μάνατζερ μίλησε για μια δύσκολη περίοδο της παρουσιάστριας, η οποία, όπως είπε, ακολούθησε τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, Νάσο Γαλακτερό, και συνδέθηκε με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Ηλίας Ψινάκης, που διατηρεί πολυετή φιλία με την παρουσιάστρια, περιέγραψε ότι εκείνη την περίοδο η Ρούλα είχε απομακρυνθεί από τη δημόσια ζωή εξαιτίας αυτοάνοσου νοσήματος, το οποίο, όπως ανέφερε, προκάλεσε παράλυση κι οδήγησε σε αγωγή με κορτιζόνη.

Η αποκάλυψη του Ηλία Ψινάκη για τη Ρούλα Κορομηλά

«Ήταν μία περίοδος που η Ρούλα είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει. Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο, είχε χωρίσει από τον Γαλακτερό και είχε παραλύσει, έπαιρνε κορτιζόνες για να συνέλθει. Μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα όταν την είδα, ήταν άλλη. Δεν ήταν αυτή που ξέραμε», είπε ο Ηλίας Ψινάκης, μεταφέροντας τη δική του εικόνα από την κατάσταση στην οποία βρέθηκε τότε η Ρούλα Κορομηλά.

Στην ίδια συζήτηση εξήγησε ότι αποφάσισε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι του, ώστε να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα και να έχει την απαραίτητη υποστήριξη κατά την ανάρρωσή της.

Η παραμονή στο σπίτι κι ο στενός κύκλος στήριξης

«Της λέω “έλα να πιούμε έναν καφέ στο σπίτι να τα πούμε μετά το σόου”. Ήρθε και έμεινε 9 μήνες. Είχε εδώ γιατρούς, μασέρ, κομμωτές και ήθελε μόνο ορισμένους ανθρώπους: τον Μάνο Ελευθερίου, τον Πετράτο και τον Βασίλη, τον γιο του Κώστα Καρρά, για να μην ενοχλείται. Ήθελε και τον Νίνο. Για να μην τρώει αλάτι η Ρούλα, εμείς κάναμε βάρδιες. Ξενυχτούσαμε», ανέφερε ο Ηλίας Ψινάκης, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η καθημερινή φροντίδα της παρουσιάστριας.

Από όσα είπε προκύπτει ότι η Ρούλα Κορομηλά πέρασε εκείνο το διάστημα με τη βοήθεια γιατρών και λίγων ανθρώπων της απολύτου εμπιστοσύνης της, επιλέγοντας περιορισμένες επαφές. Ο Ηλίας Ψινάκης κατονόμασε τον Μάνο Ελευθερίου, τον Ντίνο Πετράτο, τον γιο του ηθοποιού Κώστα Καρρά, Βασίλη, αλλά και τον Νίνο, ως πρόσωπα που εκείνη ήθελε να βλέπει.

Δείτε όσα αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης στο Γηροκομείο