Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 41χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Η απόφαση ήρθε το μεσημέρι της Τρίτης από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει στη φυλακή έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέση της ανακρίτριας, η οποία είχε εισηγηθεί την προφυλάκισή του, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που είχε προτείνει να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις.

Προσωρινά κρατούμενος ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο / Φωτογραφία cyclades24.gr

Yπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο 41χρονος είχε τεθεί προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της 42χρονης, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στη σορό της. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο 41χρονος ενήργησε σε κατάσταση άμυνας ή αν επιτέθηκε με πρόθεση στο θύμα.

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Ήταν το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, όταν η 42χρονη διασώστρια έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, παρέμεινε στο εσωτερικό του σπιτιού για περίπου επτά δευτερόλεπτα, πριν εξέλθει από τον χώρο τρέχοντας.

Το σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο / Φωτογραφία Eurokinissi (Αντώνης Σολάρης)

Όπως φαίνεται στα πλάνα του διαθέσιμου βίντεο, ακολούθησε η καταδίωξή της από τον 41χρονο, ο οποίος φέρεται να της πέταξε γλάστρα και άλλα αντικείμενα, όπως καρέκλα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 42χρονη έφερε τραύμα στον θώρακα από μαχαίρι, με το χτύπημα να προκαλεί θανατηφόρα βλάβη στον πνεύμονα.

Η κλήση στο 112 έγινε στις 17:09, περίπου έξι λεπτά μετά την έξοδό της από το σπίτι. Η απόσταση από την κατοικία έως το σημείο όπου εντοπίστηκε η γυναίκα ήταν περίπου 70 μέτρα.

Το αυτοκίνητό της βρέθηκε αργότερα, περίπου στις 23:00 το ίδιο βράδυ, σταθμευμένο κοντά στο σπίτι του ζευγαριού. Τις επόμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες, αναπαράσταση των γεγονότων και καταθέσεις.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές εξετάζουν σήμερα εάν πρόκειται για επίθεση ή για περιστατικό που συνδέεται με τον ισχυρισμό του 41χρονου και της συντρόφου του για άμυνα, κάτι που η πλευρά της διασώστριας διαψεύδει.