Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας

Αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 18:35 Αποκάλυψη για τη Ρούλα Κορομηλά: «Είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει»
04.08.26 , 18:27 Κικίλιας: 23,2 εκατ. ευρώ σε 281.000 νησιώτες με το  Μεταφορικό Ισοδύναμο
04.08.26 , 18:07 Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!
04.08.26 , 17:58 e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
04.08.26 , 17:20 Αποχώρησε και η Κατερίνα Μουτσάτσου από το κόμμα Καρυστιανού
04.08.26 , 17:16 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
04.08.26 , 17:09 Volvo Car Hellas: Ανακοίνωσε αλλαγή ηγεσίας
04.08.26 , 16:42 Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας
04.08.26 , 16:33 Starte - Γιώργος Δουατζής: «Με θέλγει ιδιαιτέρως κάθε μορφή τέχνης»
04.08.26 , 16:04 Σέρρες: Δολοφονία ο θάνατος άνδρα που βρέθηκε νεκρός σπίτι του
04.08.26 , 16:00 Scandi Bob: Το αγαπημένο κούρεμα των celebrities που ανανεώνει το πρόσωπο
04.08.26 , 15:54 Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Ταξίδι αναψυχής στην Ίμπιζα
04.08.26 , 15:50 Ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση το νερό στη Σίβηρη Χαλκιδικής
04.08.26 , 15:27 Λίλα Μπακλέση: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της
04.08.26 , 15:26 Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ - Ποιοι σταθμοί έκλεισαν
Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο μικρός Πάρης περιποιείται τα... φίδια του σπιτιού!
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Ερτ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε ο 41χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο.
  • Η απόφαση προήλθε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, που υιοθέτησε την πρόταση της ανακρίτριας για προφυλάκιση.
  • Η 42χρονη διασώστρια βρέθηκε με θανατηφόρο τραύμα στον θώρακα από μαχαίρι, μετά από καταδίωξη του 41χρονου.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
  • Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο 41χρονος ενήργησε σε κατάσταση άμυνας ή αν επιτέθηκε με πρόθεση.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 41χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Σύρος: Η τελευταία λέξη της 42χρονης πριν ξεψυχήσει

Η απόφαση ήρθε το μεσημέρι της Τρίτης από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει στη φυλακή έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέση της ανακρίτριας, η οποία είχε εισηγηθεί την προφυλάκισή του, σε αντίθεση με την εισαγγελέα που είχε προτείνει να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις.

Σύρος: Προφυλακιστέος ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας

Προσωρινά κρατούμενος ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο / Φωτογραφία cyclades24.gr

Yπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο 41χρονος είχε τεθεί προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της 42χρονης, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν στη σορό της. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο 41χρονος ενήργησε σε κατάσταση άμυνας ή αν επιτέθηκε με πρόθεση στο θύμα.

Θάνατος 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο

Το θύμα και ο 41χρονος που προφυλακίστηκε για τον θάνατό της 

Σύρος: Το χρονικό της υπόθεσης με τον θάνατο της διασώστριας

Ήταν το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, όταν η 42χρονη διασώστρια έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, παρέμεινε στο εσωτερικό του σπιτιού για περίπου επτά δευτερόλεπτα, πριν εξέλθει από τον χώρο τρέχοντας. 

Θάνατος 41χρονης στη Σύρο

Το σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο / Φωτογραφία Eurokinissi (Αντώνης Σολάρης)

Όπως φαίνεται στα πλάνα του διαθέσιμου βίντεο, ακολούθησε η καταδίωξή της από τον 41χρονο, ο οποίος φέρεται να της πέταξε γλάστρα και άλλα αντικείμενα, όπως καρέκλα.

Σύρος: Βίντεο από τον θάνατο της διασώστριας

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι η 42χρονη έφερε τραύμα στον θώρακα από μαχαίρι, με το χτύπημα να προκαλεί θανατηφόρα βλάβη στον πνεύμονα.

Η κλήση στο 112 έγινε στις 17:09, περίπου έξι λεπτά μετά την έξοδό της από το σπίτι. Η απόσταση από την κατοικία έως το σημείο όπου εντοπίστηκε η γυναίκα ήταν περίπου 70 μέτρα.

Το αυτοκίνητό της βρέθηκε αργότερα, περίπου στις 23:00 το ίδιο βράδυ, σταθμευμένο κοντά στο σπίτι του ζευγαριού. Τις επόμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες, αναπαράσταση των γεγονότων και καταθέσεις.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές εξετάζουν σήμερα εάν πρόκειται για επίθεση ή για περιστατικό που συνδέεται με τον ισχυρισμό του 41χρονου και της συντρόφου του για άμυνα, κάτι που η πλευρά της διασώστριας διαψεύδει.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΡΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΙΑΣΩΣΤΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σέρρες: Δολοφονία Άνδρα Που Βρέθηκε Νεκρός Σπίτι Του
Ελλαδα
Σέρρες: Δολοφονία ο θάνατος άνδρα που βρέθηκε νεκρός σπίτι του
Ακατάλληλο Το Νερό Στη Σίβηρη Χαλκιδικής
Ελλαδα
Ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση το νερό στη Σίβηρη Χαλκιδικής
Κλειστοί Σταθμοί ΗΣΑΠ Και Τροποποιήσεις Σε Δρομολόγια
Ελλαδα
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ - Ποιοι σταθμοί έκλεισαν
Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος 22χρονος Που Έπεσε Στα Λουτρά
Ελλαδα
Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα λουτρά
Φωτιά Στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο
Φωτιά Σε Υπόγειο Χώρο Στον Πειραιά
Ελλαδα
Φωτιά σε υπόγειο χώρο των Δικαστηρίων στον Πειραιά
Καιρός: Τριήμερο Κύμα Ζέστης Προβλέπει Ο Κολυδάς
Ελλαδα
Καιρός: Έρχεται τριήμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο
Οι Πυροσβέστες Στο Πλευρό Της Δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου
Ελλαδα
Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
Διόδια 2026: Χάρτης και κόστος ανά διαδρομή
Ελλαδα
Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top