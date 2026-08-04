Καιρός: Έρχεται τριήμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο

Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» 40άρια ο υδράργυρος

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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα 4/8 - Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναμένεται τριήμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο, με θερμοκρασίες έως 40°C σε κάποιες περιοχές.
  • Η κορύφωση της ζέστης θα είναι από 8 έως 10 Αυγούστου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.
  • Υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με 40°C στη Λαμία και πάνω από 38°C στην Αθήνα.
  • Ο καιρός θα παραμείνει ξηρός, αλλά μετά τις 10 Αυγούστου υπάρχουν ενδείξεις τοπικής αστάθειας.
  • Οι 15ήμερες προγνώσεις αποτυπώνουν γενικές τάσεις και όχι ακριβείς λεπτομέρειες.

Ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης βρίσκεται προ των πυλών της χώρας μας και αναμένεται να φτάσει στο τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να «σκαρφαλώνει» ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο γεγονός ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το διάστημα από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου. 

Ο ίδιος εξηγεί πως δεν πρόκειται για μια αναλυτική πρόγνωση, αλλά για την ανάδειξη της γενικής τάσης των τελευταίων ημερών της εβδομάδας που ενέχει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας. 

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο θα διαμορφωθεί μια θερμότερη φάση, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Έτσι στη Λαμία για παράδειγμα η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38. 

Ο καιρός θα παραμείνει ξηρός, ωστόσο μετά τις 10 Αυγούστου υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα και τοπικά στη Λαμία.

«Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας, όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς στην ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο αξιολογείται κυρίως η τάση και όχι οι ακριβείς λεπτομέρειες της πρόγνωσης.

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