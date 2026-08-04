Ο Δημήτρης Παπανικολάου και η Χριστίνα Μαξούρη βρέθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όπου παρακολούθησαν τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη.

Το αγαπημένο ζευγάρι πόζαρε ευδιάθετο και χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό, σε μια σπανια προσωπική τους στιγμή.

Δημήτρης Παπανικοάλου - Χριστίνα Μαξούρη: Είδαν την παράσταση «Τρωάδες» στην Επίδαυρο / NDP (Έλλη Πουπουλίδου)

Παράλληλα με τη θεατρική τους εμπειρία, απόλαυσαν και καλοκαιρινές βουτιές σε κοντινή παραλία, με την ηθοποιό να πραγματοποιεί σχετική ανάρτηση.

«Γενέθλιος μήνας και μήνας παραστάσεων, πάει να πει, γιορτή διπλή!!», σχολίασε κάτω από τη φωτογραφία, όπου φαίνεται καθισμένη στην ξαπλώστρα με ολόσωμο μπλε μαγιό και λουλουδάτο καπέλο.

Η Χριστίνα Μαξούρη ποζάρει με μαγιό

Το ζευγάρι, που συμπρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας», κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, δίνοντας έμφαση αποκλειστικά και μόνο στα επαγγελματικά του σχέδια.

Οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι μετρημένες και περιορίζονται σε θεατρικές πρεμιέρες για να τιμήσουν τους καλούς συναδέλφους τους. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και οι «Τρωάδες» σε σκηνοθεσία-διασκευή Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή Εθνικού Θεάτρου.

Για την περίσταση, η Χριστίνα Μαξούρη επέλεξε ένα αέρινο λευκό πουά φόρεμα με κίτρινα σανδάλια και ροζ τσάντα, ενώ ο Δημήτρης Παπανικολάου φόρεσε φλοράλ πουκάμισο, σκούρο γκρι τζιν και μαύρα sneakers.