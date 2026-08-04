Η αστυνομία συνέλαβε τον αδελφό αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος έσπασε το μπλόκο της αστυνομίας στον δρόμο της Ψάθας κι έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά από σύγκρουση στον αέρα την περασμένη Κυριακή.

Το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου

Ο συγκεκριμένος δρόμος παραμένει κλειστός, καθώς έχει χαρακτηριστεί τόπος δυστυχήματος και πρέπει να διατηρηθεί ανέπαφος έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για την πτώση των δύο ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας προσπάθησε να περάσει από το μπλόκο, αλλά η αστυνομία τον σταμάτησε. Ακολούθησε έντονος καβγάς με τον άνδρα να μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό του, να αναπτύσσει ταχύτητα και λίγα μέτρα πιο κάτω να προσκρούει στα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Ο αδελφός του αντιδημάρχου στην Ψάθα έσπασε το μπλόκο και προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

Μετά το περιστατικό, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να καταγράψει φωτογραφικά το σημείο της πρόσκρουσης και να διαπιστώσει αν προκλήθηκε μετακίνηση ή αλλοίωση στοιχείων από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου.

Ο αδελφός του αντιδημάρχου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφωρου και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου.

