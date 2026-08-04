Τραγωδία στη Θεσπρωτία: Νεκρός 20χρονος σε χαράδρα - Είχε πάθει θερμοπληξία

Προσπάθησε να περάσει παράνομα τα ελληνοαλβανικά σύνορα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 20χρονος από τη Χιλή ανασύρθηκε από χαράδρα στη Θεσπρωτία.
  • Επιχείρησε να διασχίσει παράνομα τα ελληνοαλβανικά σύνορα με 22χρονο φίλο του.
  • Η πεζοπορία κάτω από υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσε θερμοπληξία στον 20χρονο.
  • Ο φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.
  • Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από αφυδάτωση.

Νεκρός ανασύρθηκε από χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας ένας 20χρονος άνδρας από τη Χιλή

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος, μαζί με έναν 22χρονο φίλο του επιχείρησαν να διασχίσουν παράνομα τα ελληνοαλβανικά σύνορα και να φτάσουν στην Ελλάδα από την Αλβανία, ακολουθώντας ένα από τα ορεινά μονοπάτια της μεθορίου.

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Όπως αναφέρει το epiruspost.gr η πολύωρη και εξαντλητική πεζοπορία κάτω από υψηλές θερμοκρασίες αποδείχθηκε μοιραία. Κοντά στο Μαυρομάτι, ο 20χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε σε χαράδρα. 

Ο φίλος του σε κατάσταση πανικού κατάφερε να φτάσει στον κεντρικό δρόμο και να ζητήσει βοήθεια από τον οδηγό μιας διερχόμενης νταλίκας. Ο οδηγός ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και τις διασωστικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο. 

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Ο ίδιος φέρεται, κλαίγοντας, να είπε στους Πυροσβέστες που έσπευσαν για να απεγκλωβίσουν τον 20χρονο, ότι δεν είχαν χρήματα και ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. 

Ο νεαρός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. 

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του οφείλεται σε αφυδάτωση και θερμοπληξία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. 

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος φίλος του, με σημάδια εξάντλησης και αφυδάτωσης. 

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