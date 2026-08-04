Νεκρός ανασύρθηκε από χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας ένας 20χρονος άνδρας από τη Χιλή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος, μαζί με έναν 22χρονο φίλο του επιχείρησαν να διασχίσουν παράνομα τα ελληνοαλβανικά σύνορα και να φτάσουν στην Ελλάδα από την Αλβανία, ακολουθώντας ένα από τα ορεινά μονοπάτια της μεθορίου.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr η πολύωρη και εξαντλητική πεζοπορία κάτω από υψηλές θερμοκρασίες αποδείχθηκε μοιραία. Κοντά στο Μαυρομάτι, ο 20χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε σε χαράδρα.

Ο φίλος του σε κατάσταση πανικού κατάφερε να φτάσει στον κεντρικό δρόμο και να ζητήσει βοήθεια από τον οδηγό μιας διερχόμενης νταλίκας. Ο οδηγός ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και τις διασωστικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Ο ίδιος φέρεται, κλαίγοντας, να είπε στους Πυροσβέστες που έσπευσαν για να απεγκλωβίσουν τον 20χρονο, ότι δεν είχαν χρήματα και ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια.

Ο νεαρός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του οφείλεται σε αφυδάτωση και θερμοπληξία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 22χρονος φίλος του, με σημάδια εξάντλησης και αφυδάτωσης.