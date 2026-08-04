Toyota GAZOO Racing: «Πέταξε» στο ράλι Φινλανδίας

Ο «Flying Finn» Sami Pajari διπλασίασε εντός έδρας τις νίκες του στο WRC

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Toyota GAZOO Racing: «Πέταξε» στο ράλι Φινλανδίας
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Ο «Flying Finn» Sami Pajari διπλασίασε εντός έδρας τις νίκες του στο WRC ηγούμενος ενός θριαμβευτικού 1-2-3 για την TGR-WRT στο ράλι Φινλανδίας. Ο οδηγός της Toyota GAZOO Racing World Rally Team, Sami Pajari, σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA, θριαμβεύοντας στον εντός έδρας αγώνα για τον ίδιο και την ομάδα του, στο Ράλι Φινλανδίας.

 Toyota GAZOO Racing: «Πέταξε» στο ράλι Φινλανδίας
Ο Sami Pajari (δεξιά) και Marko Salminen

Η νίκη του 24χρονου μαζί με τον συνοδηγό του Marko Salminen έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την παρθενική τους νίκη στο Ράλι Εσθονίας. Είναι η 200ή νίκη που πετυχαίνει Φινλανδός οδηγός στο WRC, στην 75η επετειακή διοργάνωση του Ράλι Φινλανδίας.

Οι Sébastien Ogier και Julien Ingrassia – που επανενώθηκαν σε αγώνα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν πέντε χρόνια, λόγω της απουσίας του βασικού συνοδηγού Vincent Landais – προηγήθηκαν με μια εντυπωσιακή εμφάνιση από την πρώτη ειδική διαδρομή στα δάση το πρωί της Παρασκευής μέχρι την Ε.Δ. 17 το απόγευμα του Σαββάτου, όταν βγήκαν από τον δρόμο με μεγάλη ταχύτητα και τούμπαραν άσχημα.

Αφού παρέμειναν υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα, τόσο ο Ogier όσο και ο Ingrassia πήραν εξιτήριο το πρωί της Κυριακής για να επιστρέψουν σπίτι τους. Τόσο το πλήρωμα όσο και η ομάδα θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους - από την ιατρική ομάδα μέχρι τους οπαδούς - για την υποστήριξη και τις ευχές τους για τα καλύτερα. 

Toyota GAZOO Racing: «Πέταξε» στο ράλι Φινλανδίας

Έχοντας επίσης οδηγήσει με συνέπεια και ταχύτητα σε όλη την διάρκεια του αγώνα – συμπεριλαμβανομένων πρώτων χρόνων σε έξι ειδικές διαδρομές – παρά την απώλεια χρόνου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες το απόγευμα της Παρασκευής, ο Pajari πήρε το προβάδισμα στο τέλος του Σαββάτου με πλεονέκτημα 46,4 δευτερολέπτων. Αντιλαμβανόμενος για άλλη μια φορά το μέγεθος ενός πιθανού αποτελέσματος υπέρ του, υιοθέτησε μια ασφαλέστερη προσέγγιση στις δύο διαδρομές της Κυριακής στη Himos-Jämsa (η μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του αγώνα με μήκος στα 30,02 χιλιόμετρα) για να εξασφαλίσει τη νίκη με 26,7 δευτερόλεπτα διαφορά.

Toyota GAZOO Racing: «Πέταξε» στο ράλι Φινλανδίας

Ο Oliver Solberg και ο συνοδηγός του Elliott Edmondson τερμάτισαν στην δεύτερη θέση για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα με άλλη μια εξαιρετική οδήγηση, ενώ έχασαν χρόνο πάνω από ένα λεπτό όταν αντιμετώπισαν τις ακραίες βροχερές συνθήκες την Παρασκευή. Ο Solberg κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της κατάταξης της Super Sunday παρά τον πόνο στην πλάτη που ένιωσε μετά από μια βίαιη προσγείωση σε ένα άλμα κατά τη διάρκεια του πρώτου περάσματος στην ειδική διαδρομή Himos-Jämsa.

Οι Elfyn Evans και Scott Martin ολοκλήρωσαν το κλείδωμα του βάθρου τερματίζοντας στην τρίτη θέση, αυξάνοντας το προβάδισμά τους στο πρωτάθλημα. Ήταν δεύτεροι συνολικά όταν τούμπαραν το πρωί του Σαββάτου, πριν ανακάμψουν και ανέβουν στην πρώτη τριάδα με το επισκευασμένο αυτοκίνητό τους το απόγευμα της ίδιας μέρας. Ο Evans τερμάτισε δεύτερος στην Super Sunday και κέρδισε την Power Stage με μόλις 0,025 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Solberg. 

Toyota GAZOO Racing: «Πέταξε» στο ράλι Φινλανδίας

Ο Evans προηγείται πλέον στην κατάταξη των οδηγών με 30 βαθμούς διαφορά από τον Pajari, ο οποίος ανέβηκε στη δεύτερη θέση.Οι Takamoto Katsuta και Aaron Johnston τερμάτισαν έκτοι στην γενική κατάταξη. Έχοντας χάσει δύο λεπτά με περιορισμένη ορατότητα στη βροχή της Παρασκευής, ήταν σε καλό δρόμο για να τερματίσουν πέμπτοι, προτού χάσουν μια θέση όταν ήρθαν σε επαφή με ένα δέντρο στην τελευταία φάση του ράλι. Ο Katsuta είναι πλέον τρίτος στο πρωτάθλημα, 41 βαθμούς από την κορυφή, με τον Solberg να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και τον Ogier στην πέμπτη.

Ακόμα και με τον Pajari να βαθμολογείται με την ξεχωριστή ομάδα TGR-WRT2, η TGR-WRT αυξάνει το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στους 174 βαθμούς.Ο επικεφαλής της ομάδας Jari-Matti Latvala τερμάτισε πρώτος στην κατηγορία WRC2 και στην όγδοη θέση της γενικής κατάταξης οδηγώντας το GR Yaris Rally2 στους δρόμους της πατρίδας του, με συνοδηγό τον οδηγό δοκιμών της ομάδας Juho Hänninen. Οι Teemu Suninen και Janni Hussi, επίσης πλήρωμα ενός GR Yaris Rally2, τερμάτισαν δεύτεροι στο WRC2, όπου ο οδηγός του προγράμματος TGR WRC Challenge, Jaspar Vaher, τερμάτισε στην τέταρτη θέση με συνοδηγό τον Rait Jansen.

Τι ακολουθεί;
Το Ράλι Παραγουάης (27-30 Αυγούστου) που εντάχθηκε στο WRC το 2025 με απαιτητικές ειδικές διαδρομές γύρω από την Ενκαρνασιόν, κοντά στα σύνορα με την Αργεντινή. Οι γρήγοροι δρόμοι διαθέτουν κοκκινωπή χωμάτινη επιφάνεια που παρέχει μεταβλητά επίπεδα πρόσφυσης.
 

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«FLYING FINN» SAMI PAJARI
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