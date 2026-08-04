Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσω.

Κατά την ύστερη αρχαιότητα και καθ’ όλη τη Βυζαντινή εποχή ήταν διαδεδομένη η παράδοση που σχετιζόταν με τους «επτά κοιμώμενους παίδες» της Εφέσου.

Σύμφωνα με τους συναξαριστές, επτά παιδιά (Μαξιμιλιανός, Εξακουστωδιανός, Ιάμβλιχος, Μαρτινιανός, Διονύσιος, Αντωνίνος και Κωνσταντίνος) κατηγορήθηκαν επί αυτοκράτορα Δέκιου (249-251) για τη χριστιανική τους πίστη. Προκειμένου να αποφύγουν το διωγμό, μοίρασαν όλα τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και αποσύρθηκαν σε σπήλαιο της Εφέσου, κοιμήθηκαν και ξύπνησαν έπειτα από σχεδόν 200 χρόνια, επί της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β' του Μικρού (408-440).

Των εν Εφέσω επτά παίδων

Των εν Εφέσω επτά παίδων

Διαδεδομένη, επίσης, ήταν και η παράδοση σύμφωνα με την οποία η Μαρία Μαγδαληνή έφερε στην Έφεσο το λίθο πάνω στον οποίο πλύθηκε το σώμα του Χριστού μετά την Αποκαθήλωση.

Η μνήμη «Των εν Εφέσω επτά παίδων», όπως αναγράφονται στο εκκλησιαστικό εορτολόγιο, τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 4 Αυγούστου και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στις 27 Ιουλίου. Η μνήμη τους τιμάται και από το Ισλάμ, καθώς υπάρχει σχετική αναφορά στο Κοράνιο (σούρα 18).

Στη Γερμανία, η 27η Ιουνίου είναι αφιερωμένη στους επτά κοιμώμενους παίδες (Siebenschläfertag). Σύμφωνα με την παράδοση, ο καιρός της ημέρας αυτής καθορίζει αν το καλοκαίρι θα είναι βροχερό ή ξηρό.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Μαξιμιλιανός
  • Ξακουστός, Εξακουστοδιανός, Εξακουστωδιανός, Εξακουστός
  • Ξακουστή

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:30 και θα δύσει στις 20:31. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 01 λεπτά.

Σελήνη 20.4 ημερών

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