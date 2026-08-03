Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Ξάνθη, όταν οδηγός έσωσε με λαβή Χάιμλιχ, έναν άνδρα που πνιγόταν στη μέση του δρόμου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένας οδηγός, ο οποίος περνούσε τυχαία από την πλατεία Ελευθερίας, είδε το συνάνθρωπό του να πνίγεται, από κάτι που είχε καταπιεί.

Γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει, χωρίς καθυστέρηση και με απόλυτη ψυχραιμία, στάθηκε πίσω από τον άνδρα που κινδύνευε και εφάρμοσε σωστά τη λαβή Χάιμλιχ, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές και με επιμονή.

Τελικά κατάφερε την απόφραξη της αναπνευστικής οδού του ανθρώπου και την επαναφορά της αναπνοής του.

Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει πώς μια πράξη άμεσης αντίδρασης και ανθρωπιάς, από κάποιον που έχει εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών, μπορεί να σώσει μια ζωή.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star