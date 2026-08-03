Ξάνθη: Οδηγός έσωσε με λαβή Χάιμλιχ άνδρα που πνιγόταν στη μέση του δρόμου

Σωτήρια η παρέμβαση του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Ξάνθη, οδηγός έσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ.
  • Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Ελευθερίας και καταγράφηκε σε βίντεο.
  • Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ επανειλημμένα.
  • Κατάφερε να αποτρέψει τον πνιγμό και να αποκαταστήσει την αναπνοή του άνδρα.
  • Η πράξη του αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Ξάνθη, όταν οδηγός έσωσε με λαβή Χάιμλιχ, έναν άνδρα που πνιγόταν στη μέση του δρόμου.  

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένας οδηγός, ο οποίος περνούσε τυχαία από την πλατεία Ελευθερίας, είδε το συνάνθρωπό του να πνίγεται, από κάτι που είχε καταπιεί.  

Γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει, χωρίς καθυστέρηση και με απόλυτη ψυχραιμία, στάθηκε πίσω από τον άνδρα που κινδύνευε και εφάρμοσε σωστά τη λαβή Χάιμλιχ, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές και με επιμονή.  

Ξάνθη: Οδηγός έσωσε με λαβή Χάιμλιχ άνδρα που πνιγόταν στη μέση του δρόμου

Τελικά κατάφερε την απόφραξη της αναπνευστικής οδού του ανθρώπου και την επαναφορά της αναπνοής του.  

Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει πώς μια πράξη άμεσης αντίδρασης και ανθρωπιάς, από κάποιον που έχει εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών, μπορεί να σώσει μια ζωή. 

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