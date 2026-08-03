Φωτιές Δυτική Αττική: Αναζωπύρωση στον Κιθαιρώνα

Μαίνεται για τέταρτη μέρα το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Η φωτιά που κατέκαψε τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική δυσκολεύει το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που δίνει σκληρή μάχη για να την περιορίσει.

Φωτιά Δυτική Αττική: Σε Κανδήλι και Αγία Σκέπη τα κύρια μέτωπα

Τα κύρια μέτωπα βρίσκονται στο Κανδήλι Μεγάρων αλλά και στην Αγία Σκέπη, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό. Είναι και το μόνο σημείο όπου υπάρχει ενιαίο μέτωπο, ενώ συνεχώς ενεργοποιούνται νέες θερμικές εστίες.

Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ψάθα, Κρύο Πηγάδι, Αγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή.

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι στη μάχη έχουν μπει 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 για εναέριο συντονισμό και 11 αεροσκάφη που φέρουν επιβραδυντικό υλικό και ρίχνουν στα θερμά σημεία.

Στην περιοχή αυτή τη στιγμή επιχειρούν 450 πυροσβέστες και μεγάλη δύναμη δασοκομάντος (22 μονάδες), καθώς και 125 υδροφόρα οχήματα.

«Κάθε ριπή ανέμου μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, καθώς υπάρχουν λανθάνουσες θερμές εστίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Βοιωτία / foties.gr

Πιο αναλυτικά, στο σύνολό της η πυρκαγιά εντοπίζεται ακόμα σε τρία σημεία και συγκεκριμένα στο κύριο μέτωπο προς Κανδήλι, στο μέτωπο προς Ψάθα, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη δυναμική και βορειοανατολικά από την Ψάθα προς Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή.

Στο τελευταίο μέτωπο, σύμφωνα με την εικόνα που δίνεται από την Πυροσβεστική, υπάρχει από το πρωί μια μικρή βελτίωση, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, αλλά καίγεται όλο το βουνό από πολλές και μεγάλες εστίες. Αυτό, όπως τονίζουν στελέχη του Π.Σ., δεν επιτρέπει εφησυχασμό και όλες οι δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση και συναγερμό.

Στάχτη οι περιουσίες των ανθρώπων στο Πόρτο Γερμενό / INTIME (Περιστέρης Δημήτρης)

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης, που έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους, είναι παρατεταγμένες στα σημεία όπου έχουν δημιουργηθεί οι αντιπυρικές ζώνες για την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δασοκομάντος μπαίνουν μέσα στη φωτιά, προκειμένου να αντιμετωπίσουν στις εστίες στον πυρήνα τους.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους χτες στην Ψάθα και η οποία έχει ανατεθεί από τον εισαγγελέα στην ΕΛ.ΑΣ και την ανέλαβε το «ελληνικό FBI».

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, στη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 2 Αυγούστου 2026, συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Αμέσως μετά το συμβάν, εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβησαν τόσο στο σημείο πτώσης του ενός ελικοπτέρου όσο και στο σημείο προσγείωσης του δεύτερου, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία, να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία και να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική / INTIME (Περιστέρης Δημήτρης)

Φωτιές Δυτική Αττική: Αναζωπύρωση στον Κιθαιρώνα

Δυστυχώς, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή του Κιθαιρώνα. αφού η περιοχή έχει σκεπαστεί από πυκνούς μαύρους καπνούς.

Συνελήφθησαν δύο άτομα για τη φωτιά στη Βοιωτία

Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, ο ένας εκ των δύο είναι ο δήμαρχος Στυλίδας.

Όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά ξεκίνησε όταν δημιουργήθηκαν σπινθήρες από την ταλάντωση αγωγών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετεί ανεμογεννήτριες.

Ο πρώτος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, είχε αναλάβει τη σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, εργολάβος, ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εργολάβος είναι, συμφωνα με τις πληροφορίες, ο δήμαρχος.

Σκληρή μάχη για την κατάσβεση / INTIME (Περιστέρης Δημήτρης)

Φωτιά Δυτική Αττική: Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μάνδρας, από το ύψος της ψησταριάς «Ο Μελέτης», στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Καταδρομών.

Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, περίπου 800 μέτρα μετά το κατάστημα «Agora Psatha», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό.

Νέα πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα / INTIME (ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ)

Φωτιά τώρα στην Πύλο Μεσσηνίας

Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και στην Πύλο Μεσσηνίας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων με 8 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθούν 2 αεροσκάφη. Συνδράμουν, επίσης, υδροφόρες από τον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Φωτιά τώρα στην Πιερία

Λίγο νωρίτερα, πυρκαγιά ξέσπασε και στην Πιερία, δοκιμάζοντας ξανά τις αντοχές του Πυροσβεστικού Σώματος που δίνει μάχη με τις φλόγες απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθουν 2 αεροσκάφη.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

Δοκιμάζονται οι αντοχές του πυροσβεστικού σώματος / INTIME (ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ)

Φωτιά τώρα στο Κιλκίς

Σχεδόν την ίδια ώρα, νέο πύρινο μέτωπο εμφανίστηκε και στο Κιλκίς.

Εκεί επιχειρούν 45 πυροσβέστες. Επιχειρούν επίσης μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 15 πυροσβεστών Μολδαβών με 3 οχήματα) ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες ο Δήμος Κιλκίς.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.