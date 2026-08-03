Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς η σορός του εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη, θαμμένη σε δύσβατη περιοχή στην Κάντια, έξω από το Ναύπλιο.

Σύμφωνα με το argolida24.gr, η σορός βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το αυτοκίνητο και άλλα στοιχεία που σχετίζονταν με την εξαφάνιση του άνδρα.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του 59χρονου χάθηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με τους οικείους του να δηλώνουν την εξαφάνισή του και τις αστυνομικές αρχές να ξεκινούν άμεσα εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Αργολίδα: Δύο συλλήψεις για ανθρωποκτονία

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 21 και 24 ετών, στην Αττική για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και ληστεία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να παραδέχθηκαν ότι στις 24 Ιουλίου επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 59χρονου και μετέβησαν σε περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων. Εκεί, σύμφωνα με την ομολογία τους, φέρονται να του επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, μετά την επίθεση οι δύο άνδρες φέρονται να αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του.

Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το όχημα σε διαφορετικό σημείο και διέφυγαν. Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, φέρονται επίσης να υπέδειξαν στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχαν θάψει τη σορό του 59χρονου, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό της σε μια δύσβατη περιοχή της Κάντιας.

Η σορός του 59χρονου μεταφέρθηκε στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και στον χρόνο θανάτου, καθώς και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της ιδιαίτερα σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Αργολίδας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το έγκλημα έχει ως εξής:

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι, οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.