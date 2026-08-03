Κάθε καλοκαίρι, η Μύκονος συγκεντρώνει πάνω της όλα τα φλας, προσελκύοντας διασημότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάμεσα στους Έλληνες που επισκέφθηκαν φέτος το κοσμικό νησί είναι και η Μαρίνα Σταυράκη με τον σύντροφό της, Μπουλέντ Οζκάν. Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά ανέμελο στα γραφικά σοκάκια. Στη συνέχεια, διασκέδασε σε μαγαζί της περιοχής.

Μαρίνα Σταυράκη - Bulent Ozkan Tunca: Ερωτευμένοι στα σοκάκια της Μυκόνου / NDP (Νίκος Ζότος)

Η φιλόλογος και δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης μαγνήτισε τα βλέμματα με το εντυπωσιακό της outfit, που αναδείκνυε την ηλιοκαμένη επιδερμίδα της. Για την έξοδό της επέλεξε ένα διάφανο τοπ με κρίκους και αλυσίδες, ενώ από μέσα φορούσε χρυσό τοπ και μαύρο σορτσάκι. Το look της ολοκληρώθηκε με χρυσά κοσμήματα και αξεσουάρ σε ίδιες αποχρώσεις.

Μαρίνα Στυράκη: Βραδινή έξοδος στη Μύκονο με τον σύντροφό της, Μπουλέντ Οζκάν/ NDP (Νίκος Ζότος)

Ο αγαπημένος της, από την άλλη, κινήθηκε σε πιο ήσυχα μονοπάτια, συνδυάζοντας ριγέ πουκάμισο με λευκό παντελόνι.

Η Μαρίνα Σταυράκη χαμογελάει ξανά ύστερα από μια δύσκολη περίοδο στα προσωπικά της. Η σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία έρχεται λίγα χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Γιώργο Πατούλη, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 2021. Κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, ο οποίος κράτησε 35 ολόκληρα χρόνια, απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.