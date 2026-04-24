Μαρίνα Σταυράκη: Έτσι την έχει στο κινητό του ο Τούρκος σύντροφός της

Η Μαρίνα Σταυράκη εμφανίστηκε στο πάρτι του Γιώργου Ασημακόπουλου για τη γιορτή του, συνοδευόμενη από τον Τούρκο σύντροφό της Μπουλέντ Οζκάν. Η παρουσία τους τράβηξε την προσοχή τόσο των καλεσμένων όσο και των τηλεοπτικών συνεργείων.

Η κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό κατέγραψε το ζευγάρι την ώρα που η ρεπόρτερ Ελένη Παπαδόγια τους προσέγγισε για δηλώσεις σχετικά με τη σχέση τους. Ο Μπουλέντ Οζκάν μίλησε ανοιχτά για την εντύπωσή του από τη σύντροφό του κι αποκάλυψε ότι στο κινητό του την έχει αποθηκεύσει με το παρατσούκλι Μέριλιν Μονρόε, αφού είναι το ίδιο εντυπωσιακή με τη θρυλική σταρ. Στη συνέχεια εξήγησε ότι μαθαίνει ελληνικές φράσεις ώστε να επικοινωνεί καλύτερα μαζί της.

Οι δηλώσεις της Μαρίνας Σταυράκη

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε επίσης για τον σύντροφό της, επισημαίνοντας τα στοιχεία του χαρακτήρα του που εκτιμά. Όπως ανέφερε «Ο σύντροφός μου έχει μια ανατολίτικη νοοτροπία η οποία ξεπερνά το ό,τι έχω ζήσει μέχρι σήμερα. Είναι πολύ ευγενικός, φροντίζει, δίνει ρόλο και αγαπά την γυναίκα».

Τα σχέδια για τις μετακινήσεις Αθήνας και Κωνσταντινούπολης

Το ζευγάρι έχει ήδη προγραμματίσει συχνές μετακινήσεις ανάμεσα στις δύο πόλεις. Η Μαρίνα Σταυράκη αναμένεται να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα. Ο Μπουλέντ Οζκάν αναφέρθηκε στη γνωριμία τους λέγοντας «Αυτή τη στιγμή είμαστε μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, αυτά είναι τα σχέδιά μας για τώρα. Και τα δύο μέρη είναι καταπληκτικά. Όταν την είδα και έμαθα ποια ήταν είπα “Τι όμορφη γυναίκα”. Μπορώ να τη διαχειριστώ».