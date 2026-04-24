Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά έφτασε ο 20χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο , ενώ οι τρεις φίλοι του που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία μεταβαίνουν στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων. Ο νεαρός αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Λίγο νωρίτερα, μετά από υπόδειξη του 20χρονου, βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας στην ταράτσα του σπιτιού του, όπου το είχε κρύψει.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο δικηγόρος της πρώην συντρόφου του 27χρονου και της φίλης της, Νίκος Ιωάννου, ήταν η εντολέας του που πρώτη πήγε στη ΓΑΔΑ και αποκάλυψε ότι ο νυν σύντροφός της είχε σκοτώσει τον πρώην της.

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου, η 20χρονη γνώριζε για το ραντεβού που είχαν οι δύο νέοι και επανειλημμένα είχε πει στον 20χρονο να μην πάει. Μάλιστα η ίδια υποστήριξε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον σύντροφό της μετά το ραντεβού για να τον ρωτήσει τι είχε συμβεί, εκείνος τη διαβεβαίωσε ότι δεν είχε πάει.

Η κοπέλα φέρεται να είπε στη ΓΑΔΑ ότι πριν από ένα μήνα χώρισε από τον 27χρονο, μετά από μία σχέση τριών ετών. Φέρεται να ισχυρίστηκε πως στην ηλικία των 16,5 έκανε σχέση με το θύμα και τον είχε σαν θεό της, αλλά πριν ένα μήνα χώρισαν για προσωπικούς λόγους.

Ο 27χρονος όμως επικοινωνούσε μαζί της και την πίεζε να επανασυνδεθούν. Αυτό, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, το γνώριζε ο νυν σύντροφό της και ήταν αρκετά ενοχλημένος, γι’ αυτό και του ζήτησε το μοιραίο ραντεβού.

«Γνώριζα για το ραντεβού, αλλά μου είπε ο 20χρονος ότι δεν πήγε. Πήγαμε σε ένα Airbnb, όπου μάθαμε για τη δολοφονία. Τον ρωτήσαμε και τότε μας τα είπε όλα, έβαλε τα κλάματα και είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει», είπε η πρώην σύντροφος του θύματος.

Σύμφωνα με τη Ρούλα Κουσκουρή η 20χρονη και ο 27χρονος είχαν μια σχέση με ενδιάμεσους χωρισμούς, κυρίως για λόγους ζήλειας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος, που είχε σπουδάσει στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων, είχε λείψει για επτά μήνες σε ταξίδι για να κάνει την πρακτική του. Στο διάστημα αυτό η 20χρονη έκανε στενή παρέα με τον δράστη της δολοφονίας, κάτι που γνώριζε το θύμα και της είχε κάνει πολλές σκηνές ζηλοτυπίας. Ωστόσο η κοπέλα υποστηρίζει ότι σύναψε δεσμό με τον δράστη πριν από 15 μέρες.

Τη μέρα της δολοφονίας του 27χρονου, και πάλι ο νεαρός είχε επικοινωνήσει με την πρώην κοπέλα του, ζητώντας της για μια ακόμα φορά να τα ξαναβρούν. Μάλιστα την ώρα που αντάλλασσαν μηνύματα, την ενημέρωσε πως του τηλεφωνούσε ο 20χρονος. Εκείνη τηλεφώνησε στον νυν σύντροφό της, τον ρώτησε γιατί πήρε τηλέφωνο τον 27χρονο κι εκείνος της είπε ότι του ζήτησε να βρεθούν το βράδυ στο πάρκο Ασυρμάτου.

Μετά το ραντεβού, η 20χρονη τον ρώτησε τι είχε συμβεί και της είπε ότι δεν πήγε. Ο 20χρονος με τον 18χρονο πήγαν και πήραν εκείνη και τη φίλη της και πήγαν βόλτα στα νότια προάστια. Λίγο αργότερα αρχίζει να γίνεται γνωστή η είδηση της δολοφονίας του 27χρονου. Η μητέρα της 20χρονης την πήρε τηλέφωνο και για να μην την ταράξει της είπε πως έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της γιατί κάτι έπαθε ο παππούς της. Εκείνη υποψιάστηκε ότι κάτι άλλο είχε συμβεί και ταυτόχρονα διάβασε στο διαδίκτυο για τη δολοφονία του πρώην της. Άρχισε να καταλαβαίνει τι είχε συμβεί και πίεσε τον δράστη να της πει τι είχε γίνει. Τελικά εκείνος της ομολόγησε τα πάντα, πήγανκι εκεί προσπάθησαν όλοι να πείσουν τον 20χρονο να παραδοθεί.

Ι 20χρονος φέρεται να της είπε «δεν μπορώ να παραδοθώ, τι θα πω στη μάνα μου».

Ο 18χρονος από την πλευρά του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο μαχαίρωμα του 27χρονου και ότι δεν πρόλαβε να σταματήσει τον φίλο του.

Από την άλλη ο 20χρονο εμφανίστηκε μετανιωμένος για ό,τι συνέβη.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Πήγα εκεί για να του μιλήσω γιατί έστελνε μηνύματα στη σύντροφό μου ενώ είχαν χωρίσει. Αυτό είναι κάτι που δεν το ήθελα ούτε εγώ ούτε η κοπέλα μου. Έγινε ο καβγάς και ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Όλα έγιναν στιγμιαία. Μακάρι να γύριζα το χρόνο πίσω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.