MasterChef Τρέιλερ 9/6/26 - Δοκιμασία Στη Λίμνη Μαραθώνα

Αύριο, Τρίτη 9 Ιουνίου, είναι η τέταρτη ημέρα της μαγειρικής «μητέρας των μαχών» στο MasterChef 2026 κι η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μπλε και στην Κόκκινη μπριγάδα συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, ο διαγωνισμός έχει εξωτερική δοκιμασία στη λίμνη Μαραθώνα.

Οι κριτές ανακοινώνουν ότι απόψε πρωταγωνιστής θα είναι η φωτιά, με τους παίκτες να καλούνται να μαγειρέψουν σε εξωτερικό χώρο ανάβοντας φωτιές.

Στη δοκιμασία, οι μάγειρες θα έχουν την τιμή να έχουν κοντά τους τους σεφ Παναγιώτη Σιαφάκα και Ιορδάνη Τσενεκλίδη.

Όπως βλέπουμε στο τρέιλερ, καθώς η αναμέτρηση εξελίσσεται, οι παίκτες διαπιστώνουν ότι οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, αφού δεν υπάρχουν ψυγεία και η μαγειρική γίνεται σε απαιτητικό περιβάλλον. «Διαπιστώνω ότι δεν υπάρχουν ψυγεία!» λέει o Γιώργος.

Ακούγονται σχόλια έκπληξης και αγωνίας, με τους επίδοξους MasterChefsνα τονίζουν πόσο δύσκολη είναι η νέα αυτή πρόκληση.

Στο τέλος του τρέιλερ προβάλλονται στιγμιότυπα από την αξιολόγηση των πιάτων, με τους κριτές να εκφράζουν θετικές εντυπώσεις για ορισμένες προσπάθειες που έφτασαν στον ουρανίσκο τους, χαρακτηρίζοντάς τες ως πολύ ενδιαφέρουσες και ιδιαίτερα επιτυχημένες. Για άλλα πάλι πιάτα, τα σχόλια δεν είναι και τόσο καλά.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μαγειρικής MasterChef την Τρίτη 9/6!