Στην τρίτη ημέρα της «Μητέρας των Μαχών» του MasterChef 2026, οι σεφ και κριτές ανακοινώνουν στους δέκα καλύτερους παίκτες ότι σε αυτή τη δοκιμασία δε θα είναι μόνοι τους.

Με ένα θερμό χειροκρότημα υποδέχονται τον αγαπημένο σεφ Νίκο Θωμά, τον οποίο αποκαλούν χιουμοριστικά «the Mali of MasterChef», κάνοντας λογοπαίγνιο με τις κομμωτικές του ανησυχίες. Οι διαγωνιζόμενοι δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, χαρακτηρίζοντάς τον εκπληκτικό μάγειρα, έμπειρο στις κουζίνες και πραγματικό είδωλο, παρά το γεγονός ότι, όπως λένε αστειευόμενοι, συνέχεια τους πάει κόντρα.

Ο Culinary Consultant του MasterChef, Νίκος Θωμάς, παίρνοντας τον λόγο, μοιράζεται τις αγωνίες των παιδιών πίσω από τις κάμερες και τους δίνει συγχαρητήρια για την πορεία τους, τονίζοντας ότι: «Το επίπεδο είναι ψηλό κι όντως είναι ψηλό, το ξέρετε ότι είστε καλοί, γι' αυτό είστε εδώ». Τους προτρέπει μάλιστα να τα δώσουν όλα στην τελική ευθεία για να κατακτήσουν τον στόχο τους.

Η αγωνία κορυφώνεται όταν έρχεται η ώρα να αποκαλυφθούν τα ζητούμενα κάτω από τις πέντε καμπάνες. Ο Νίκος Θωμάς σηκώνει τις καμπάνες και παρουσιάζει τα πιάτα: μελιτζάνες παπουτσάκια, σπανακόρυζο, γεμιστά, αρακάς κοκκινιστός και μπριάμ. Οι παίκτες αρχίζουν να σχολιάζουν τις προτιμήσεις τους, με άλλους να λατρεύουν τα γεμιστά και άλλους να δηλώνουν «ντοματάκηδες» ή οπαδούς του αρακά με μπόλικη φέτα. Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των πιάτων είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ο προσκεκλημένος σεφ, δείχνοντας μια καινοτόμο ατομική μερίδα λαδιού, εξηγεί τη σημασία του στο φινάρισμα του φαγητού, ενώ οι κριτές υπενθυμίζουν ότι «τα απλά πιάτα πολλές φορές είναι και πολύ δύσκολα».

Όταν ανακοινώνεται ότι ο χρόνος μαγειρικής είναι δύο ώρες, στο μυαλό των παικτών μπαίνουν αμέσως υποψίες ότι κρύβεται κάποια παγίδα, αφού ο χρόνος θεωρείται υπερβολικός για απλά λαδερά. Οι κριτές επιβεβαιώνουν τους φόβους τους κι αποκαλύπτουν το πραγματικό concept: κάθε μπριγάδα πρέπει να παρουσιάσει συνολικά δέκα πιάτα. Τα πρώτα πέντε είναι τα παραδοσιακά λαδερά, ενώ τα επόμενα πέντε πρέπει να είναι δημιουργικά πιάτα υψηλής γαστρονομίας, επιπέδου MasterChef, με πηγή έμπνευσης τα αρχικά παραδοσιακά.

Για το δημιουργικό κομμάτι, οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους μια γεμάτη αποθήκη τροφίμων και μια υπαίθρια αγορά με διάφορες πρωτεΐνες και ψάρια. Οι κριτές ξεκαθαρίζουν ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να φτιάξουν οτιδήποτε, από ένα καλωσόρισμα μέχρι ένα κυρίως πιάτο, αρκεί να έχει τεχνική και καινοτόμα εμφάνιση. Η ανακοίνωση αυτή σκορπά τον ενθουσιασμό σε όσους αγαπούν το fine dining, αλλά προκαλεί έντονο άγχος σε εκείνους που δεν έχουν ξαναδοκιμάσει τις δυνάμεις τους σε αυτό το στιλ κουζίνας.

Με τη συζήτηση να ολοκληρώνεται, οι κριτές δίνουν το σύνθημα για την έναρξη του εικοσάλεπτου χρόνου σύσκεψης, κι οι δύο μπριγάδες αποσύρονται για να οργανώσουν τη στρατηγική τους, γνωρίζοντας καλά ότι η μάχη αυτή θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

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