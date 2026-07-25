Ο Τζον Μπον Τζόβι τραγουδούσε την τεράστια επιτυχία των Bon Jovi, Livin' on a prayer

Αναστάτωση προκάλεσε η πρόωρη διακοπή της συναυλίας των Bon Jovi στη Νέα Υόρκη, όταν ο Τζον Μπον Τζόβι ανακοίνωσε από τη σκηνή ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω προβλήματος υγείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Madison Square Garden, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, κατά την όγδοη από τις εννέα προγραμματισμένες εμφανίσεις της περιοδείας Forever Tour.

Ο 64χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε μπροστά σε κατάμεστο στάδιο, όμως η βραδιά σταμάτησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Μετά την ερμηνεία του Livin’ on a Prayer, ενημέρωσε το κοινό ότι δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Τι είπε ο Τζον Μπον Τζόβι στο κοινό

«Λυπάμαι, πονάω και δε βλέπετε την καλύτερη εκδοχή μου απόψε», είπε ο τραγουδιστής στους θαυμαστές του, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το Page Six.

Στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναπρογραμματιστεί η συναυλία και κάλεσε όσους είχαν αγοράσει εισιτήριο να μην το πετάξουν.

«Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας. Θα βρω μια λύση. Κρατήστε τα και θα δούμε πώς θα οργανώσουμε ξανά τη συναυλία. Θα πρέπει να το αφήσω για απόψε», είπε χαρακτηριστικά πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.

🚨Bon Jovi Forever Tour Update



July 23, 2026



Jon telling fans to hold onto their tickets for a rescheduled MSG show



WE BELIEVE IN YOU JON



Thank you for still taking the stage tonight and giving your all



Video Credit: Michele Bloom#BonJovi pic.twitter.com/iic7EvhOu6 — Jerry Braden (@Jerrybraden92) July 24, 2026

Τι είναι γνωστό για το πρόβλημα υγείας και τη συναυλία

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας που οδήγησε στη διακοπή της εμφάνισης. Επίσης, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν και πότε θα πραγματοποιηθεί νέα ημερομηνία για τη συναυλία που σταμάτησε.