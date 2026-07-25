Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε τη συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας

«Πονάω και δε βλέπετε την καλύτερη εκδοχή μου απόψε!»

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Πηγή: Φωτογραφίες AP Images/Instagram
Ο Τζον Μπον Τζόβι τραγουδούσε την τεράστια επιτυχία των Bon Jovi, Livin' on a prayer

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζον Μπον Τζόβι διέκοψε τη συναυλία του στη Νέα Υόρκη λόγω προβλήματος υγείας.
  • Το περιστατικό συνέβη στο Madison Square Garden στις 23 Ιουλίου κατά την όγδοη εμφάνιση της περιοδείας Forever Tour.
  • Ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει μετά την ερμηνεία του Livin’ on a Prayer.
  • Ζήτησε από το κοινό να κρατήσει τα εισιτήρια και υποσχέθηκε να βρει λύση για επαναπρογραμματισμό της συναυλίας.
  • Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας του και δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

Αναστάτωση προκάλεσε η πρόωρη διακοπή της συναυλίας των Bon Jovi στη Νέα Υόρκη, όταν ο Τζον Μπον Τζόβι ανακοίνωσε από τη σκηνή ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω προβλήματος υγείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Madison Square Garden, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, κατά την όγδοη από τις εννέα προγραμματισμένες εμφανίσεις της περιοδείας Forever Tour

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ο 64χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε μπροστά σε κατάμεστο στάδιο, όμως η βραδιά σταμάτησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Μετά την ερμηνεία του Livin’ on a Prayer, ενημέρωσε το κοινό ότι δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Τι είπε ο Τζον Μπον Τζόβι στο κοινό

«Λυπάμαι, πονάω και δε βλέπετε την καλύτερη εκδοχή μου απόψε», είπε ο τραγουδιστής στους θαυμαστές του, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το Page Six.

Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε τη συναυλία του λόγω προβλήματος υγείας

Στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναπρογραμματιστεί η συναυλία και κάλεσε όσους είχαν αγοράσει εισιτήριο να μην το πετάξουν.

«Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας. Θα βρω μια λύση. Κρατήστε τα και θα δούμε πώς θα οργανώσουμε ξανά τη συναυλία. Θα πρέπει να το αφήσω για απόψε», είπε χαρακτηριστικά πριν αποχωρήσει από τη σκηνή.

Τι είναι γνωστό για το πρόβλημα υγείας και τη συναυλία

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας που οδήγησε στη διακοπή της εμφάνισης. Επίσης, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν και πότε θα πραγματοποιηθεί νέα ημερομηνία για τη συναυλία που σταμάτησε.

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