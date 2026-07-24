Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε πρόωρα συναυλία λόγω προβλήματος υγείας

«Λυπάμαι, πονάω» είπε

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Τζον Μπον Τζόβι: Διέκοψε Πρόωρα Συναυλία
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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε στη συναυλία του Τζον Μπον Τζόβι στη Νέα Υόρκη, καθώς ο θρυλικός ροκ σταρ αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του λόγω προβλήματος υγείας.

Ο 64χρονος καλλιτέχνης βρισκόταν στη σκηνή του κατάμεστου Madison Square Garden, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, για την όγδοη από τις εννέα προγραμματισμένες συναυλίες της περιοδείας «Forever Tour». Ωστόσο, λίγο μετά την ερμηνεία του εμβληματικού «Livin' on a Prayer», ενημέρωσε το κοινό ότι δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει.

«Λυπάμαι, πονάω και απόψε δεν είμαι στην καλύτερή μου κατάσταση», ανέφερε στους θαυμαστές του, σύμφωνα με το Page Six, ζητώντας την κατανόησή τους.

Παράλληλα, κάλεσε όσους βρέθηκαν στη συναυλία να κρατήσουν τα εισιτήριά τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναπρογραμματισμού της εμφάνισης.

«Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας. Θα βρούμε έναν τρόπο να το διορθώσουμε και να οργανώσουμε ξανά τη συναυλία. Για απόψε, όμως, πρέπει να σταματήσω», είπε ο Τζον Μπον Τζόβι, ολοκληρώνοντας πρόωρα την εμφάνισή του.

Δες το απόσπασμα:

 

@claudianunes403 BONJOVI TOUR FOREVER Madison Square Garden show foi interrompido por uma crise de sinusite guardem seus ingressos o show sera remarcado #jonbonjovi #bonjovi ♬ som original - Claudia N V Ramos

 

 

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ΤΖΟΝ ΜΠΟΝ ΤΖΟΒΙ
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