Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία κατέρρευσε από την καταιγίδα που «σάρωσε» την Αττική.

Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ μηχανάκι βρέθηκε κάτω από τη σκαλωσιά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην Κατερίνα Ρίστα και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star που βρέθηκε στο σημείο, λίγο πριν την πτώση σημειώθηκε έντονη λάμψη από τα καλώδια του τραμ και ακολούθησε δυνατός κρότος. Ένας διανομέας που κινείτο στην περιοχή κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως.

Η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αποκλείστηκε προσωρινά, καθώς η σκαλωσιά έπεσε και στις δύο πλευρές του δρόμου, εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

Πλέον εξετάζεται αν είχαν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την τοποθέτηση και την ασφάλεια της κατασκευής. Οι Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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