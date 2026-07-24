Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη και η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της θείας της, δημοσιεύοντας μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στα social media για εκείνη και το σπουδαίο έργο της.

«Τρία χρόνια χωρίς τη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Ο χρόνος περνά, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν παρόντες.

Στις μνήμες μας, στις αξίες που μας μετέδωσαν, στον τρόπο που μας έμαθαν να νοιαζόμαστε για τους άλλους.

Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη έκανε την αγάπη πράξη και την προσφορά έργο ζωής.

Για εμένα, ήταν ένα αγαπημένο πρόσωπο της ευρύτερης οικογένειάς μου. Ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το ήθος, τη γενναιοδωρία και την ανθρωπιά της.

Τρία χρόνια μετά, μας λείπει.

Τη θυμάμαι με αγάπη και ευγνωμοσύνη.

Και νιώθω πως παραμένει κοντά μας, μέσα από το μεγάλο έργο της, μέσα από όλα όσα άφησε πίσω της», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία της αείμνησης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.