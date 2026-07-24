Σύρος: Με μαχαίρι και καλυμμένα χαρακτηριστικά πήγε στο σπίτι η 42χρονη

Της πέταξαν καρέκλες και μια γλάστρα - Τραυματισμένη και η 31χρονη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ δολοφονήθηκε στην Άνω Σύρο, με βιντεοληπτικό υλικό να δείχνει ότι προσέγγισε το σπίτι με καλυμμένα χαρακτηριστικά και μαχαίρι.
  • Η γυναίκα φέρεται να είχε μαζί της σακίδιο με λοστό και αεροβόλο όπλο, ενώ εισήλθε στην κατοικία μετά από άνοιγμα της πόρτας από την 31χρονη σύντροφο του 41χρονου.
  • Κατά τη συμπλοκή, η 31χρονη τραυματίστηκε στην κοιλιά και η 41χρονη κατέρρευσε στον δρόμο με τραύμα στην πλάτη.
  • Ο 41χρονος άνδρας συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε άμυνα, ενώ η 31χρονη αφέθηκε ελεύθερη.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό που ενδέχεται να ρίξει φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η αιματηρή συμπλοκή έξω από το σπίτι ζευγαριού.

Βίντεο έχει καταγράψει τη 42χρονη να φτάνει στο σπίτι του 41χρονου και της συντρόφου του με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και κρατώντας μαχαίρι

Βίντεο έχει καταγράψει τη 42χρονη να φτάνει στο σπίτι του 41χρονου και της συντρόφου του με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και κρατώντας μαχαίρι

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βιντεοληπτικό αυτό υλικό που έχει συγκεντρώσει η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να δείχνει τη 41χρονη να προσεγγίζει το σπίτι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας ένα μαχαίρι. Φέρεται επίσης να είχε μαζί της κι ένα σακίδιο, το οποίο άφησε έξω από το σπίτι και στο οποίο φέρεται να βρέθηκαν ένας λοστός και ένα αεροβόλο όπλο, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Παράλληλα, φαίνεται να φορά παντελόνι που παραπέμπει στη στολή εργασίας της.

Δολοφονία Σύρος: Τα ανείσπρακτα ενοίκια και οι ισχυρισμοί για ληστεία

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εισέρχεται στην κατοικία αφού της ανοίγει την πόρτα η 31χρονη.

Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπάρχει εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ το επεισόδιο συνεχίστηκε και στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας. Κατά τη συμπλοκή φέρεται να τραυματίστηκε και η 31χρονη σύντροφος του άνδρα, η οποία, φέρεται να έχει κι εκείνη τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι.

Η 42χρονη μπήκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και εκεί ακολούθησε η συμπλοκή για άγνωστο ακόμα λόγο

Η 42χρονη μπήκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και εκεί ακολούθησε η συμπλοκή για άγνωστο ακόμα λόγο

Πάντα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, ο 41χρονος φέρεται να πέταξε μία γλάστρα και μία καρέκλα προς τη γυναίκα, η οποία λίγο αργότερα κατέρρευσε στον δρόμο, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα φέρεται να κυνηγήθηκε. 

Σύρος: Νεκρή 42χρονη μετά από συμπλοκή - Τη μαχαίρωσαν στην πλάτη

«Υπάρχουν αναφορές ότι η γυναίκα στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από το σπίτι τραυματίστηκε θανάσιμα. Ακόμη δεν έχουμε εικόνα για το πού φέρει τραύματα, έχει τραυματιστεί όμως πέρα από το αιχμηρό αντικείμενο και με άλλου είδους αντικείμενα. Οι αναφορές που έχουμε είναι ότι κυνηγήθηκε στη συνέχεια από το ζευγάρι και τραυματίστηκε εκ νέου. Είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας και στη συνέχεια τραυματίστηκε με άλλο αντικείμενο», είπε η κ. Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ.

Βγαίνοντας από το σπίτι μαχαιρωμένη, η 42χρονη δέχθηκε χτυπήματα με καρέκλες και γλάστρες

Βγαίνοντας από το σπίτι μαχαιρωμένη, η 42χρονη δέχθηκε χτυπήματα με καρέκλες και γλάστρες

Η 42χρονη στη συνέχεια μπαίνει στο σπίτι κρατώντας ένα μαχαίρι και εκεί χάνεται η οπτική επαφή με το περιστατικό.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται στο σύνολό του και αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς να έχουν εξαχθεί ακόμη οριστικά συμπεράσματα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των εργαστηριακών αναλύσεων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. 

Η 42χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του ζευγαριού

Η 42χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του ζευγαριού

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 41χρονος άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία, ενώ η 31χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς μέχρι στιγμής δεν προέκυψαν στοιχεία που να θεμελιώνουν συμμετοχή της στον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος ότι η 41χρονη εισέβαλε στην κατοικία του με σκοπό τη ληστεία.

Σύρος: Το χρονικό της υπόθεσης

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν περίπου στις 17:30 το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου ενημερώθηκε για γυναίκα που έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη 41χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταφέρει να απομακρυνθεί από την κατοικία μετά τον τραυματισμό της, όμως κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά.

Το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση έχει κατασχεθεί, ενώ η σορός της 41χρονης αναμένεται να εξεταστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, ώστε να διευκρινιστούν ο αριθμός και η φύση των τραυμάτων της.

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