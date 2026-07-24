Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα το πάρουν έως 31 Αυγούστου

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

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Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα το πάρουν έως 31 Αυγούστου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρωματική πληρωμή 150 ευρώ ανά παιδί έως 31 Αυγούστου για οικογένειες με παιδιά γεννημένα από 1/1/2025 έως 31/7/2026.
  • Η πληρωμή αφορά δικαιούχους που δεν περιλήφθηκαν στην αρχική καταβολή.
  • Παιδιά γεννημένα το 2025 πρέπει να δηλωθούν ως εξαρτώμενα στη φορολογική δήλωση του 2025.
  • Γονείς παιδιών γεννημένων το 2026 πρέπει να υποβάλουν αίτημα για ΑΦΜ έως 10 Αυγούστου.
  • Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου. Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο

Δεν πρόκειται για νέο κύκλο πληρωμών ή αιτήσεων, αλλά για συμπληρωματική καταβολή προς τους δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Πληρώνεται το έκτακτο παιδιού - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου για όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2026

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.

Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συναινεί στην έκδοση ΑΦΜ. Μετά την έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα.
 

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