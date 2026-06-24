Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιουλίου ενώ είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη θα πιστωθεί και το έκτακτο επίδομα παιδιού που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, την Δευτέρα το απόγευμα αναμένεται και ο ΟΠΕΚΑ να πληρώσει τα επιδόματα σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους.

Έκτακτο επίδομα παιδιού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο και θα δοθεί αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται αίτηση ή υποβολή δικαιολογητικών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr