Παραδοσιακή συνταγή για νηστίσιμο παγωτό από το Άγιον Όρος

Ιδανικό για δροσιά κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών ημερών

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Συνταγες
Ένα απολαυστικό και θρεπτικό επιδόρπιο, ιδανικό για περιόδους νηστείας

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Αυτή η συνταγή για νηστίσιμο παγωτό προέρχεται από την πλούσια γαστρονομική παράδοση του Αγίου Όρους. Είναι απλή, νόστιμη και απόλυτα κατάλληλη για περιόδους νηστείας. 

Μπορείτε να τη φτιάξετε εύκολα μόνοι σας

sugar free ice cream

Υλικά:

– 1 λίτρο γάλα καρύδας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και γάλα αμυγδάλου ή ρυζιού)
– 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη (ή 1/3 φλιτζάνι μέλι για πιο υγιεινή εκδοχή)
– 1/4 φλιτζάνι κορν φλάουρ
– 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
– 1/2 φλιτζάνι τριμμένη καρύδα (προαιρετικά)
– Ξηροί καρποί, σταφίδες ή κομμάτια αποξηραμένων φρούτων (προαιρετικά, για γαρνιτούρα)

Δύο Συνταγές για παγωτό χωρίς ζάχαρη από το Άγιο Όρος

Εκτέλεση:

1. Ετοιμάστε τα υλικά: Σε μια μικρή κατσαρόλα, διαλύστε το κορν φλάουρ σε λίγο κρύο γάλα καρύδας μέχρι να γίνει ένας λείος χυλός.

2. Βράστε το γάλα: Σε μια μεσαία κατσαρόλα, ζεστάνετε το υπόλοιπο γάλα καρύδας σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τη ζάχαρη και ανακατέψτε μέχρι να διαλυθεί πλήρως.

3. Προσθέστε το κορν φλάουρ: Όταν το γάλα αρχίσει να ζεσταίνεται, προσθέστε το χυλό κορν φλάουρ και ανακατέψτε συνεχώς. Συνεχίστε να ανακατεύετε μέχρι το μείγμα να πήξει και να αρχίσει να κοχλάζει ελαφρά.

4. Αρωματίστε: Αφαιρέστε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέστε το εκχύλισμα βανίλιας και την τριμμένη καρύδα, αν χρησιμοποιείτε. Ανακατέψτε καλά.

sugar free ice cream

5. Ψύξτε το μείγμα: Αδειάστε το μείγμα σε ένα μεγάλο μπολ και αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά, τοποθετήστε το στο ψυγείο για να κρυώσει εντελώς, περίπου για 2 ώρες.

6. Παγώστε το παγωτό: Μόλις το μείγμα έχει κρυώσει εντελώς, τοποθετήστε το στην παγωτομηχανή και ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής για να το παγώσετε. Αν δεν έχετε παγωτομηχανή, μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη και να το ανακατεύετε κάθε 30 λεπτά για 2-3 ώρες για να μην δημιουργηθούν κρύσταλλοι.

7. Σερβίρετε: Όταν το παγωτό έχει σφίξει αρκετά, σερβίρετε σε μπολ ή κώνους. Γαρνίρετε με ξηρούς καρπούς, σταφίδες ή κομμάτια αποξηραμένων φρούτων, αν θέλετε.

Αυτό το νηστίσιμο παγωτό είναι ιδανικό για δροσιά κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών ημερών και μπορεί να καταναλωθεί χωρίς ενοχές κατά τις περιόδους νηστείας. Η πλούσια γεύση του γάλακτος καρύδας συνδυάζεται υπέροχα με τη βανίλια και την καρύδα, προσφέροντας ένα απολαυστικό και θρεπτικό επιδόρπιο.

Δείτε περισσότερες Αγιορείτικες συνταγές, στο www.vimaorthodoxias.gr

Συντάκτης άρθρου: Κυριάκος Διαμαντόπουλος

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