Δύο Συνταγές για παγωτό χωρίς ζάχαρη από το Άγιο Όρος

Οι μοναχοί Ιωσήφ και Προκόπιος προτείνουν γεύσεις με πρωταγωνιστή το μέλι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.05.26 , 10:45 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ
09.05.26 , 10:43 LINGO: Διπλό ραντεβού το Σαββατοκύριακο 9 -10 Μαΐου στις 18:25
09.05.26 , 10:00 Δύο Συνταγές για παγωτό χωρίς ζάχαρη από το Άγιο Όρος
09.05.26 , 10:00 Ταινία Online: Δείτε Τα Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής με τον Ίντρις Έλμπα
09.05.26 , 09:56 Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»
09.05.26 , 09:36 MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»
09.05.26 , 09:32 Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου
09.05.26 , 09:09 Dacia: Έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece στην Καβάλα
09.05.26 , 09:03 Μαρία Παπαδάκη: H γιαγιά που τεμάχισε και έβρασε το νόθο εγγόνι της
09.05.26 , 08:55 Νέο επίδομα ανεργίας: Ποιοι κερδίζουν έως 1.375 ευρώ
09.05.26 , 08:31 Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια - Έως 28 βαθμούς Κελσίου
09.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Μαΐου
08.05.26 , 23:57 Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια «άλωσε» το ΟΑΚΑ κι έστειλε τη σειρά σε 5ο ματς
08.05.26 , 23:12 Άννα Πρέλεβιτς: Οι πόζες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη δίπλα στον Νικήτα Νομικό
08.05.26 , 22:57 Red Flags by Valentina: Από πού πηγάζουν οι κρίσεις πανικού;
Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Γιώργος Χρανιώτης: Χέρι χέρι με τον γιο του στους δρόμους της πόλης
Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
MasterChef: Αυτός ο παίκτης δεν κατάφερε να μπει στη 12άδα
Μαρία Παπαδάκη: H γιαγιά που τεμάχισε και έβρασε το νόθο εγγόνι της
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
Δάφνη Καραβοκύρη: «Η νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν χώριζαν οι γονείς μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Παγωτό χωρίς ζάχαρη Άγιο Όρος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παράδοση του Αγίου Όρους φέρνει μαζί της και γευστικές απολαύσεις, με το παγωτό χωρίς ζάχαρη να αποτελεί μια δροσερή και υγιεινή επιλογή. 

ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ: Η συνταγή του μοναχού Ευγενίου από το Άγιον Όρος

Οι μοναχοί Ιωσήφ και Προκόπιος του Αγίου Ορους σας δίνουν δύο συνταγές για να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα παγωτό στο σπίτι, απολαμβάνοντας την αυθεντική γεύση του Αγίου Όρους:

1. Παγωτό Μπανάνας με Μέλι και Φιστίκια Αιγίνης

banana ice cream

Υλικά:

4 ώριμες μπανάνες, κατεψυγμένες και κομμένες σε φέτες
100γρ μέλι
1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού
1/2 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικό)
50γρ φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα (για γαρνιτούρα, προαιρετικό)

Εκτέλεση:

Βγάζετε τις μπανάνες από την κατάψυξη και αφήστε τις να ξεπαγώσουν ελαφρώς.
Βάζετε τις μπανάνες, το μέλι, το χυμό λεμονιού και τη βανίλια (αν θέλετε) σε ένα μπλέντερ.
Χτυπήστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να πάρετε μια κρεμώδη υφή.
Ρίξτε το μείγμα σε ένα αεροστεγές δοχείο και βάλτε το στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες, ή μέχρι να παγώσει καλά.
Πριν σερβίρετε, αφήστε το παγωτό να μαλακώσει για 10-15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
Γαρνίρετε με τα φιστίκια Αιγίνης, αν θέλετε.

Δείτε αναλυτικά τις συνταγές των Μοναχών, Ιωσήφ και Προκοπίου, στο tilegrafimanews.gr

Συντάκτης άρθρου: Γιώργος Θεοχάρης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΓΛΥΚΑ
 |
ΓΛΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ
 |
ΠΑΓΩΤΟ
 |
ΠΑΓΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ
 |
ΜΟΝΑΧΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top