Dacia: Έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece στην Καβάλα

Η Dacia συνεχίζει δυναμικά ως επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και της σειράς αγώνων “Run Greece”, στηρίζοντας έμπρακτα τη συμμετοχή δρομέων κάθε ηλικίας σε όλη τη χώρα.Στο πλαίσιο της χορηγικής αυτής συνεργασίας, η Dacia έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece Καβάλα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, συμβάλλοντας στη συνολική εμπειρία της διοργάνωσης, η οποία ξεχώρισε για τον έντονο αγωνιστικό της χαρακτήρα. Ενδεικτικά, στα 5 χλμ. η επίδοση του Ματζαρίδη πλησίασε το ρεκόρ διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συμμετοχών και συναγωνισμού.

Κεντρικό ρόλο στον αγώνα είχε το νέο Dacia Duster, το οποίο αποτέλεσε το πλοηγό αυτοκίνητο της διοργάνωσης, οδηγώντας τους δρομείς και υποστηρίζοντας την ομαλή και ασφαλή εξέλιξη της διαδρομής. Με σύγχρονη σχεδίαση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και τον δυναμικό SUV χαρακτήρα που το έχει καθιερώσει, το Duster επιβεβαίωσε έμπρακτα τη φιλοσοφία της Dacia που του έχει χαρίζει την 1η θέση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής της κατηγορίας του από το 2018.

Στον αγώνα της Καβάλας, το Dacia Duster συμμετείχε με την έκδοση Eco-G 120, που αξιοποιεί την τεχνολογία bi-fuel (βενζίνης – LPG) του Renault Group, με βάση τον κινητήρα βενζίνης turbo 1.2 που συνδυάζεται με εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης. Το σύνολο εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.400 χιλιομέτρων με ένα γέμισμα, αξιοποιώντας τη μεγάλη δεξαμενή LPG 50 λίτρων (+ 50 λίτρα βενζίνης), ενώ προσφέρει κορυφαία οικονομία χρήσης, αφού το LPG κίνησης είναι το καύσιμο με τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, τουλάχιστον 40% χαμηλότερη από τη βενζίνη. Το Duster Eco-G 120 καλύπτεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, όπως και όλη η γκάμα Dacia.

Τη Dacia εκπροσώπησε η εταιρεία «Γ. Καραλευθέρης – Α. Καφετζής και Σία Ο.Ε», μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas. H εταιρεία, με έδρα το 8o χλμ. Καβάλας – Ελευθερούπολης, ενημέρωσε τους εκατοντάδες δρομείς και τους παριστάμενους για το νέο Duster, καθώς και για όλα τα μοντέλα της Dacia, στο περίπτερο που είχε στηθεί κοντά στην εκκίνηση του αγώνα και φιλοξενούσε το δημοφιλές SUV.