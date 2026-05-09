Dacia: Έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece στην Καβάλα

Πρωταγωνιστής το νέο Dacia Duster

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.05.26 , 10:45 Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ
09.05.26 , 10:43 LINGO: Διπλό ραντεβού το Σαββατοκύριακο 9 -10 Μαΐου στις 18:25
09.05.26 , 10:00 Δύο Συνταγές για παγωτό χωρίς ζάχαρη από το Άγιο Όρος
09.05.26 , 10:00 Ταινία Online: Δείτε Τα Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής με τον Ίντρις Έλμπα
09.05.26 , 09:56 Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»
09.05.26 , 09:36 MG3: Οι πωλήσεις που«ζαλίζουν»
09.05.26 , 09:32 Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου
09.05.26 , 09:09 Dacia: Έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece στην Καβάλα
09.05.26 , 09:03 Μαρία Παπαδάκη: H γιαγιά που τεμάχισε και έβρασε το νόθο εγγόνι της
09.05.26 , 08:55 Νέο επίδομα ανεργίας: Ποιοι κερδίζουν έως 1.375 ευρώ
09.05.26 , 08:31 Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια - Έως 28 βαθμούς Κελσίου
09.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Μαΐου
08.05.26 , 23:57 Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια «άλωσε» το ΟΑΚΑ κι έστειλε τη σειρά σε 5ο ματς
08.05.26 , 23:12 Άννα Πρέλεβιτς: Οι πόζες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη δίπλα στον Νικήτα Νομικό
08.05.26 , 22:57 Red Flags by Valentina: Από πού πηγάζουν οι κρίσεις πανικού;
Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Η Άννα Μαρία Βέλλη ανέβηκε τα σκαλιά του Δημαρχείου με τον Άκη Σβολάκη
Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το minimal look και η luxury τσάντα χιλιάδων ευρώ
Γιώργος Χρανιώτης: Χέρι χέρι με τον γιο του στους δρόμους της πόλης
Μαρία Παπαδάκη: H γιαγιά που τεμάχισε και έβρασε το νόθο εγγόνι της
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
MasterChef: Αλλαγές φέρνουν τα πάνω κάτω στις δύο μπριγάδες
Kωνσταντινίδης: «Έχω κάνει θυσία για την Ξένια»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Dacia: Έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece στην Καβάλα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Dacia συνεχίζει δυναμικά ως επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και της σειράς αγώνων “Run Greece”, στηρίζοντας έμπρακτα τη συμμετοχή δρομέων κάθε ηλικίας σε όλη τη χώρα.Στο πλαίσιο της χορηγικής αυτής συνεργασίας, η Dacia έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece Καβάλα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, συμβάλλοντας στη συνολική εμπειρία της διοργάνωσης, η οποία ξεχώρισε για τον έντονο αγωνιστικό της χαρακτήρα. Ενδεικτικά, στα 5 χλμ. η επίδοση του Ματζαρίδη πλησίασε το ρεκόρ διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συμμετοχών και συναγωνισμού.

Κεντρικό ρόλο στον αγώνα είχε το νέο Dacia Duster, το οποίο αποτέλεσε το πλοηγό αυτοκίνητο της διοργάνωσης, οδηγώντας τους δρομείς και υποστηρίζοντας την ομαλή και ασφαλή εξέλιξη της διαδρομής. Με σύγχρονη σχεδίαση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και τον δυναμικό SUV χαρακτήρα που το έχει καθιερώσει, το Duster επιβεβαίωσε έμπρακτα τη φιλοσοφία της Dacia που του έχει χαρίζει την 1η θέση στις ευρωπαϊκές πωλήσεις λιανικής της κατηγορίας του από το 2018.

Dacia: Έδωσε το «παρών» στον αγώνα Run Greece στην Καβάλα

Στον αγώνα της Καβάλας, το Dacia Duster συμμετείχε με την έκδοση Eco-G 120, που αξιοποιεί την τεχνολογία bi-fuel (βενζίνης – LPG) του Renault Group, με βάση τον κινητήρα βενζίνης turbo 1.2 που συνδυάζεται με εργοστασιακό σύστημα υγραεριοκίνησης. Το σύνολο εξασφαλίζει αυτονομία έως 1.400 χιλιομέτρων με ένα γέμισμα, αξιοποιώντας τη μεγάλη δεξαμενή LPG 50 λίτρων (+ 50 λίτρα βενζίνης), ενώ προσφέρει κορυφαία οικονομία χρήσης, αφού το LPG κίνησης είναι το καύσιμο με τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, τουλάχιστον 40% χαμηλότερη από τη βενζίνη. Το Duster Eco-G 120 καλύπτεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, όπως και όλη η γκάμα Dacia.

Τη Dacia εκπροσώπησε η εταιρεία «Γ. Καραλευθέρης – Α. Καφετζής και Σία Ο.Ε», μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas. H εταιρεία, με έδρα το 8o χλμ. Καβάλας – Ελευθερούπολης, ενημέρωσε τους εκατοντάδες δρομείς και τους παριστάμενους για το νέο Duster, καθώς και για όλα τα μοντέλα της Dacia, στο περίπτερο που είχε στηθεί κοντά στην εκκίνηση του αγώνα και φιλοξενούσε το δημοφιλές SUV.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DACIA
 |
RUN GREECE
 |
ΚΑΒΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top