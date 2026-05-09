Νέο επίδομα ανεργίας: Ποιοι κερδίζουν έως 1.375 ευρώ

Το νέο επίδομα ανεργίας βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή για περισσότερους από 15.000 ανέργους και αλλάζει ριζικά τον τρόπο υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς το ποσό πλέον συνδέεται με τις αποδοχές, τα χρόνια ασφάλισης και το εργασιακό ιστορικό κάθε δικαιούχου. Το ανώτατο ποσό φτάνει πλέον τα 1.375 ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, ενώ η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να επεκταθεί πανελλαδικά έως τα τέλη του 2026.

Το νέο μοντέλο επιχειρεί να αντικαταστήσει το παλαιό καθεστώς των σταθερών επιδομάτων, εισάγοντας έναν περισσότερο ανταποδοτικό μηχανισμό, όπου όσοι είχαν μεγαλύτερη και σταθερότερη εργασιακή πορεία λαμβάνουν υψηλότερη επιδότηση.

