Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της από τα 9 του/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Στη σύλληψη μίας 41χρονης κοινωνικής λειτουργού προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στη Ρόδο, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά πιθανή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Η γυναίκα κατηγορείται ότι αρνήθηκε να δώσει στις Αρχές στοιχεία σχετικά με υπόθεση πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, επικαλούμενη το επαγγελματικό απόρρητο και την ανάγκη προστασίας της ψυχικής υγείας του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratiki.gr, η υπόθεση άρχισε στις 5 Μαΐου 2026, όταν η κοινωνική λειτουργός επισκέφθηκε αυτοβούλως την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για να ενημερώσει σχετικά με πιθανό περιστατικό κακοποίησης παιδιού μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Όπως φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της, βασικός προβληματισμός της ήταν η διαδικασία που θα ακολουθούσε, καθώς λόγω της επαγγελματικής της εμπειρίας γνώριζε ότι σε τόσο μικρές ηλικίες η ιατροδικαστική εξέταση δεν πραγματοποιείται με αναισθησία χωρίς ειδική εισαγγελική εντολή.

Η ίδια εκτιμούσε πως μια τέτοια διαδικασία χωρίς νάρκωση θα μπορούσε να επιβαρύνει ψυχολογικά το παιδί και, γι’ αυτόν τον λόγο, επιδίωκε πρώτα να διασφαλιστούν συγκεκριμένες συνθήκες προστασίας πριν αποκαλύψει πλήρως τα στοιχεία της υπόθεσης.

Η άρνηση παροχής στοιχείων και η επέμβαση των Αρχών

Κατά τη συνάντησή της με την Εισαγγελέα, ζητήθηκαν τα στοιχεία του ανηλίκου, ωστόσο η 41χρονη αρνήθηκε να τα αποκαλύψει, επικαλούμενη το άρθρο 23 του Ν. 3500/2006 περί επαγγελματικού απορρήτου.

Την επόμενη ημέρα, στις 6 Μαΐου, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και δόθηκε εντολή στην Αστυνομία να λάβει ένορκη κατάθεση για το περιστατικό και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην εισαγγελική παραγγελία αναφερόταν ότι σε περίπτωση νέας άρνησης συνεργασίας θα εφαρμοζόταν η αυτόφωρη διαδικασία.

Το απόγευμα της 7ης Μαΐου, αστυνομικοί μετέβησαν στον χώρο εργασίας της κοινωνικής λειτουργού για να λάβουν κατάθεση. Εκείνη αρνήθηκε εκ νέου να δώσει στοιχεία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

«Ήθελα να προστατεύσω το παιδί»

Η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγουμένως επικοινωνήσει με νομικό σύμβουλο αλλά και με επαγγελματικούς φορείς κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δεοντολογικές και νομικές υποχρεώσεις της.

Όπως ανέφερε, στη συνέχεια αποφάσισε τελικά να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του παιδιού, ζητώντας ταυτόχρονα να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ψυχική του προστασία κατά την ιατροδικαστική διαδικασία.

Σε βάρος της 41χρονης ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για:

υπόθαλψη εγκληματία κατ’ εξακολούθηση,

ψευδή αναφορά στην Αρχή μέσω απόκρυψης στοιχείων κατ’ εξακολούθηση,

και απείθεια.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου στις 8 Μαΐου 2026, με την κατηγορούμενη να ζητά και να λαμβάνει προθεσμία.