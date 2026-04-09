Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο - «Δε θέλω να γυρίσω στους γονείς»

To κορίτσι κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία - Συνελήφθη η μητέρα της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.04.26 , 20:59 Συγκινεί ο Οικονομόπουλος: Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία
09.04.26 , 20:40 Πύργος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους
09.04.26 , 20:35 Παυλίνα Βουλγαράκη: Θύμα διαδικτυακής απάτης - Η τραγουδίστρια προειδοποιεί
09.04.26 , 20:10 Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο - «Δε θέλω να γυρίσω στους γονείς»
09.04.26 , 19:50 Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
09.04.26 , 19:33 BMW Motorrad: Ρεκόρ στις βραβεύσεις
09.04.26 , 18:51 Εντολή Νετανιάχου να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο
09.04.26 , 18:05 Μέση Ανατολή: Πάνω από 3.000 οι νεκροί στο Ιράν
09.04.26 , 17:40 Κατερίνα Νοτοπούλου: «Πρακτικά δεν ακούω, βασίζομαι στη χειλεανάγνωση»
09.04.26 , 17:38 Ιωάννα Τούνη: Καφές με τον σύντροφό της και επιστροφή στις προπονήσεις
09.04.26 , 17:31 Ducati 2026: Δυναμική παρουσία στη Moto Expo με 7 πρεμιέρες
09.04.26 , 17:28 Μίκαελ Σουμάχερ: Συγκινεί η 29χρονη κόρη του Τζίνα - «Έπρεπε κάτι να κάνω»
09.04.26 , 16:46 «Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Τα νέα πακέτα χρηματοδότησης
09.04.26 , 16:43 Άρης στον Κριό: Ποια ζώδια θα πιεστούν
09.04.26 , 16:29 Φωτεινή Πετρογιάννη: Στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τον μοναχογιο τους
Ανακαλείται φέτα γνωστής επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακή εξόρμηση στην παραλία της Κορίνθου
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Σίσσυ Χρηστίδου: Έβαψε τα πασχαλινά αυγά μαζί με τους καλύτερους βοηθούς
Φωτεινή Πετρογιάννη: Στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τον μοναχογιο τους
Ο Γιώργος πρωτοτυπεί ξανά: Έφτιαξε τούρτα για τα 10 χρόνια MasterChef!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ανήλικη μόλις 12 ετών εντοπίστηκε μόνη σε λεωφορείο στη Βούλα. Αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές. Το κορίτσι φαίνεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τη χτυπούσαν οι γονείς της και για αυτό το «έσκασε» από το σπίτι. Η μητέρα της συνελήφθη, ενώ ο πατέρας της αναζητείται. 

Πύργος: Ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος

Μέσα σε αυτό το αστικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, ένα κορίτσι μόλις 12 ετών, βρέθηκε μόνο, τρομοκρατημένο και σε πλήρη αποπροσανατολισμό. Επιβάτες και οδηγός αντιλήφθηκαν ότι κάτι συμβαίνει και κάλεσαν το 100.

12χρονη εντοπίστηκε μόνη σε λεωφορείο

«Με χτύπησε η μητέρα μου. Θέλω να φύγω από το σπίτι και δε θέλω να έχω καμία επαφή με τους γονείς μου».

Αυτά τα λόγια φαίνεται πως κατάφερε να ψελλίσει στους αστυνομικούς η 12χρονη όταν την είδαν μέσα στο λεωφορείο.  

12χρονη εντοπίστηκε μόνη σε λεωφορείο

«Οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν αντίκρισαν ένα παιδί που έδειχνε χαμένο και τρομαγμένο. Οι αστυνομικοί εικάζουν ότι προσπαθούσε να φτάσει στην ενήλικη αδελφή της», δηλώνει ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως αποκαλύπτει το Star, δεν ήταν η πρώτη φορά που η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της. Είχε επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό πριν από μόλις τέσσερις ημέρες. 

Χειροπέδες στη μητέρα της 12χρονης για ενδοοικογενειακή βία 

Η 50χρονη μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ενδοοικογενειακή βία. Ακούστε πώς φέρεται να δικαιολογεί τη «φυγή» του παιδιού της στους αστυνομικούς.

«Το παιδί μου είναι στην εφηβεία και μπορεί να έχει κάποιο ψυχολογικό θέμα, αλλά νομίζουμε ότι επειδή το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, μπορεί να το έχει βρει ως παιχνίδι και έτσι να φεύγει από το σπίτι».  

Ο 59χρονος πατέρας της αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί κακοποίηση, ενώ οι γιατροί έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους σε ένα σημάδι που έχει κάτω από το μάτι. 

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΥΛΑ
 |
12ΧΡΟΝΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top