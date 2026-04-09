Βούλα: 12χρονη βρέθηκε μόνη σε λεωφορείο - «Δε θέλω να γυρίσω στους γονείς»

Μια ανήλικη μόλις 12 ετών εντοπίστηκε μόνη σε λεωφορείο στη Βούλα. Αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές. Το κορίτσι φαίνεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τη χτυπούσαν οι γονείς της και για αυτό το «έσκασε» από το σπίτι. Η μητέρα της συνελήφθη, ενώ ο πατέρας της αναζητείται.

Μέσα σε αυτό το αστικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, ένα κορίτσι μόλις 12 ετών, βρέθηκε μόνο, τρομοκρατημένο και σε πλήρη αποπροσανατολισμό. Επιβάτες και οδηγός αντιλήφθηκαν ότι κάτι συμβαίνει και κάλεσαν το 100.

«Με χτύπησε η μητέρα μου. Θέλω να φύγω από το σπίτι και δε θέλω να έχω καμία επαφή με τους γονείς μου».

Αυτά τα λόγια φαίνεται πως κατάφερε να ψελλίσει στους αστυνομικούς η 12χρονη όταν την είδαν μέσα στο λεωφορείο.

«Οι αστυνομικοί, όταν έφτασαν αντίκρισαν ένα παιδί που έδειχνε χαμένο και τρομαγμένο. Οι αστυνομικοί εικάζουν ότι προσπαθούσε να φτάσει στην ενήλικη αδελφή της», δηλώνει ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως αποκαλύπτει το Star, δεν ήταν η πρώτη φορά που η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της. Είχε επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό πριν από μόλις τέσσερις ημέρες.

Χειροπέδες στη μητέρα της 12χρονης για ενδοοικογενειακή βία

Η 50χρονη μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ενδοοικογενειακή βία. Ακούστε πώς φέρεται να δικαιολογεί τη «φυγή» του παιδιού της στους αστυνομικούς.

«Το παιδί μου είναι στην εφηβεία και μπορεί να έχει κάποιο ψυχολογικό θέμα, αλλά νομίζουμε ότι επειδή το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, μπορεί να το έχει βρει ως παιχνίδι και έτσι να φεύγει από το σπίτι».

Ο 59χρονος πατέρας της αναζητείται από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί κακοποίηση, ενώ οι γιατροί έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους σε ένα σημάδι που έχει κάτω από το μάτι.

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.