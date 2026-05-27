Απόλυτο διπλωματικό χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ιράν δημοσιοποιεί προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο Λευκός Οίκος το διαψεύδει και ο πλανήτης παρακολουθεί μια πλήρη ασυνεννοησία.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρόκειται για ένα τεράστιο αλαλούμ! Πώς προέκυψε; Η κρατική τηλεόραση του Ιράν δημοσιεύει ένα προσχέδιο 14 σημείων. Λένε ότι οι Αμερικανοί υποχωρούν, φεύγουν από την περιοχή, τερματίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και αφήνουν στην Τεχεράνη τον έλεγχο και το πάνω χέρι στο Ορμούζ μαζί με το Ομάν.

ΗΠΑ: Αποκύημα φαντασίας

Η απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν όμως ένας καταιγισμός από «όχι»! Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει το έγγραφο πλήρες αποκύημα φαντασίας.

Λίγο πριν ο Τραμπ προεδρεύσει στο έκτακτο υπουργικό συμβούλιο, η ιρανική τηλεόραση παραδέχτηκε πάντως ότι το έγγραφο δεν είναι οριστικό και μπορεί να μην οριστικοποιηθεί ποτέ. Όμως, είναι εμφανής η ασυνεννοησία που επικρατεί σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο και επικίνδυνο διπλωματικό παιχνίδι.



