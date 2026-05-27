Αλαλούμ με το σχέδιο συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ!

«Αποκύημα φαντασίας» λέει ο Λευκός Οίκος

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διπλωματικό χάος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τη δημοσιοποίηση προσχεδίου συμφωνίας από το Ιράν.
  • Το προσχέδιο περιλαμβάνει 14 σημεία, όπως τερματισμό του πολέμου και αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή.
  • Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει το έγγραφο ως 'αποκύημα φαντασίας'.
  • Η ιρανική τηλεόραση αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο δεν είναι οριστικό και μπορεί να μην επικυρωθεί ποτέ.
  • Η κατάσταση αποκαλύπτει σοβαρές ασυνεννοήσεις σε κρίσιμο διπλωματικό επίπεδο.

Απόλυτο διπλωματικό χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ιράν δημοσιοποιεί προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ο Λευκός Οίκος το διαψεύδει και ο πλανήτης παρακολουθεί μια πλήρη ασυνεννοησία. 

Σχέδιο συμφωνίας Iράν - ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα η Τεχεράνη

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, πρόκειται για ένα τεράστιο αλαλούμ!  Πώς προέκυψε; Η κρατική τηλεόραση του Ιράν δημοσιεύει ένα προσχέδιο 14 σημείων. Λένε ότι οι Αμερικανοί υποχωρούν, φεύγουν από την περιοχή, τερματίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και αφήνουν στην Τεχεράνη τον έλεγχο και το πάνω χέρι στο Ορμούζ μαζί με το Ομάν. 

ΗΠΑ: Αποκύημα φαντασίας  

Η απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν όμως ένας καταιγισμός από «όχι»!  Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει το έγγραφο πλήρες αποκύημα φαντασίας

Τι γίνεται με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ: Αλλεπάλληλες εξετάσεις

Λίγο πριν ο Τραμπ προεδρεύσει στο έκτακτο υπουργικό συμβούλιο,  η ιρανική τηλεόραση παραδέχτηκε πάντως ότι το έγγραφο δεν είναι οριστικό και μπορεί να μην  οριστικοποιηθεί ποτέ. Όμως, είναι εμφανής η ασυνεννοησία που επικρατεί σε αυτό το εξαιρετικά κρίσιμο και επικίνδυνο διπλωματικό παιχνίδι.


 

