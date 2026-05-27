Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο νεαρός που τραυμάτισε θανάσιμα με κατσαβίδι και μαχαίρι στο πρόσωπο τον πατέρα του, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

O 30χρονος ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, είπε ότι βρισκόταν σε κατάσταση ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης εξαιτίας της κατανάλωσης ηρεμιστικών χαπιών και ναρκωτικών.

Επίσης, υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην προβληματική σχέση τους λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του, η οποία επιδεινώθηκε μετά την απώλεια της μητέρας του.

Η δικηγόρος του ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που έγινε δεκτό. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star