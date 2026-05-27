Θεσσαλονίκη: «Ήμουν υπό την επήρεια χαπιών» - Τι υποστήριξε ο πατροκτόνος

Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του με κατσαβίδι

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 30χρονος πατροκτόνος στη Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του.
  • Υποστήριξε ότι ήταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών και ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του εγκλήματος.
  • Επικαλέστηκε κενά μνήμης και δήλωσε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του.
  • Αναφέρθηκε σε προβληματική σχέση με τον πατέρα του λόγω βίαιης συμπεριφοράς και απώλειας της μητέρας του.
  • Η δικηγόρος του ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία έγινε δεκτή.

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο νεαρός που τραυμάτισε θανάσιμα με κατσαβίδι και μαχαίρι στο πρόσωπο τον πατέρα του, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσε, χτυπώντας τον με κατσαβίδι στο πρόσωπο

O 30χρονος ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, είπε ότι βρισκόταν σε κατάσταση ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης εξαιτίας της κατανάλωσης ηρεμιστικών χαπιών και ναρκωτικών.

Θεσσαλονίκη: «Ήμουν υπό την επήρεια χαπιών» - Τι υποστήριξε ο πατροκτόνος

Επίσης, υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην προβληματική σχέση τους λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του, η οποία επιδεινώθηκε μετά την απώλεια της μητέρας του.

Η δικηγόρος του ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που έγινε δεκτό. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέος και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

