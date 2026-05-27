Δουλειά στον 14χρονο Ρομά που κατηγορείται ότι χτύπησε φέρεται να είχε προσφέρει ο πρώην παίκτης ριάλιτι επιβίωσης και ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου στο Μενίδι Κώστας Παπαδόπουλος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο επιχειρηματίας είχε εκφράσει την επιθυμία να προσλάβει τον ανήλικο στο ζαχαροπλαστείο του, να του δώσει δουλειά, έτσι ώστε να παίρνει ένα χαρτζιλίκι και να μη χρειάζεται να κλέβει. Αυτό είχε εκφράσει στην οικογένειά του.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όσα υποστηρίζει ο ίδιος, όταν ακινητοποίησε τον 14χρονο και είδε τα αίματα στο κεφάλι, λύγισε και, ενώ αρχικά ήθελε να τον οδηγήσει στην Ασφάλεια, μετάνιωσε και τον άφησε να φύγει.

Τις τελευταίες ώρες μετά το περιστατικό, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί απειλές από άτομο που μένει σε καταυλισμό της περιοχής και είναι συγγενής του 14χρονου, ενώ υπάρχει η πληροφορία ότι υπήρξε πρόταση από την άλλη πλευρά, των Ρομά, το περιστατικό να λήξει δίνοντας ο επιχειρηματίας κάποιο χρηματικό ποσό.

Δεν το δέχθηκε γιατί, όπως ισχυρίζεται, είναι αθώος και ποτέ δεν θα χτυπούσε ένα παιδί. Ο ίδιος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι, ενώ κυνηγούσε τον ανήλικο, εκείνος έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Κώστας Παπαδόπουλος: To χρονικό του περιστατικού - Τι υποστηρίζει ο ζαχαροπλάστης

Ο Κώστας Παπαδόπουλος συνελήφθη μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό 14χρονου Ρομά, τον οποίο φέρεται να καταδίωξε ύστερα από διάρρηξη στο κατάστημά του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο επιχειρηματίας, η ίδια ομάδα ανηλίκων είχε εισβάλει τρεις φορές στο μαγαζί του μέσα σε 24 ώρες. Όπως υποστήριξε, το Σάββατο έκλεψαν την τσάντα της μητέρας του και την επόμενη ημέρα το κινητό εργαζόμενης του καταστήματος.

Μετά το τελευταίο περιστατικό, ο Κώστας Παπαδόπουλος αποφάσισε να καταδιώξει τους ανήλικους με το αυτοκίνητό του. Όπως ανέφερε, ο 14χρονος έπεσε κάτω κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και στη συνέχεια τον ακινητοποίησε. Ο ανήλικος κατήγγειλε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ φωτογραφίες με τραύματα εξετάζονται από τις Αρχές.\

Ο πατέρας του παιδιού υποστήριξε ότι ο γιος του επέστρεψε τραυματισμένος, ενώ η οικογένεια του ανήλικου έκανε λόγο για σοβαρό ξυλοδαρμό. Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας δήλωσε πως ο ανήλικος τον παρακάλεσε να μην τον παραδώσει στην αστυνομία και υποσχέθηκε να επιστρέψει και δεύτερο κλεμμένο κινητό.

Σε βάρος του πρώην παίκτη ριάλιτι σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Η δίκη του στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027 λόγω ασθένειας του συνηγόρου του.

