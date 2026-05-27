Δημοσκόπηση - «βόμβα»: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με το «καλημέρα»!

Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα σε δημοσκόπηση με το «καλημέρα» (βίντεο Star)

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει τη ΝΔ πρώτη με ποσοστό ευρωεκλογών, ακολουθούμενη από το κόμμα Τσίπρα με 16,1%.
  • Το κόμμα Καρυστιανού κατατάσσεται τρίτο με 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο με ποσοστό κάτω του 10%.
  • Η έρευνα υποδεικνύει οκτακομματική Βουλή, με μικρότερα κόμματα να συμπιέζονται ή να εξαφανίζονται.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά δείχνουν σημάδια υποχώρησης, ενώ το ΜΕΡΑ25 αντιμετωπίζει δυσκολίες.
  • Στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσανατολίζονται σε αντιπαράθεση με τη ΝΔ αντί με τον Τσίπρα.

Η έρευνα της Real Polls για το Protagon δείχνει συσχετισμούς που προκαλούν αίσθηση: Η ΝΔ είναι πρώτη περίπου στο ποσοστό των ευρωεκλογών, ενώ στη δεύτερη θέση πλασάρεται καθαρά με 16,1 %  το κόμμα Τσίπρα

ΕΛΑΣ το όνομα του κόμματος Τσίπρα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη!

Ψηλά και το κόμμα Καρυστιανού με 13,1 %, ενώ η έκπληξη εδώ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πιάνει ούτε 10% και είναι τέταρτο. Το σενάριο που αποτυπώνεται στην εκτίμηση είναι οκτακομματική Βουλή! 

Τα ποσοστά στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα

Τα ποσοστά στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα  

Όπως ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. η έρευνα έχει προκαλέσει δυσφορία στο ΠΑΣΟΚ, με στελέχη του να μεταδίδουν ότι δεν θα μπουν στο παιχνίδι της αντιπαράθεσης με τον κ. Τσίπρα, αλλά με τη ΝΔ για την πρώτη θέση. 

Συμπιέζονται ή εξαφανίζονται ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά  

Ο Γ. Ευγενίδης υπενθύμισε την εκτίμηση ότι τα νέα κόμματα και η μείωση των αναποφάσιστων, όσο μπαίνουμε σε περισσότερο εκλογικό περιβάλλον, θα πιέσουν πολλά μικρομεσαία κόμματα και δε θα έχουμε μια Βουλή με 10 ή 11 κόμματα. 

Συμπιέζονται αρκετά κόμματα από τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Συμπιέζονται αρκετά κόμματα από τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού 

Όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας «εξαφανίζονται» ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ενώ και το ΜΕΡΑ25 που ειχε τάση επανόδου ζορίζεται από το κόμμα Τσίπρα.  Απο την πλευρά του το κόμμα Καρυστιανού βγάζει εκτός εξίσωσης τη ΝΙΚΗ.

