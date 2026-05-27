Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα σε δημοσκόπηση με το «καλημέρα» (βίντεο Star)

Η έρευνα της Real Polls για το Protagon δείχνει συσχετισμούς που προκαλούν αίσθηση: Η ΝΔ είναι πρώτη περίπου στο ποσοστό των ευρωεκλογών, ενώ στη δεύτερη θέση πλασάρεται καθαρά με 16,1 % το κόμμα Τσίπρα.

Ψηλά και το κόμμα Καρυστιανού με 13,1 %, ενώ η έκπληξη εδώ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πιάνει ούτε 10% και είναι τέταρτο. Το σενάριο που αποτυπώνεται στην εκτίμηση είναι οκτακομματική Βουλή!

Τα ποσοστά στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα

Όπως ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. η έρευνα έχει προκαλέσει δυσφορία στο ΠΑΣΟΚ, με στελέχη του να μεταδίδουν ότι δεν θα μπουν στο παιχνίδι της αντιπαράθεσης με τον κ. Τσίπρα, αλλά με τη ΝΔ για την πρώτη θέση.

Συμπιέζονται ή εξαφανίζονται ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά

Ο Γ. Ευγενίδης υπενθύμισε την εκτίμηση ότι τα νέα κόμματα και η μείωση των αναποφάσιστων, όσο μπαίνουμε σε περισσότερο εκλογικό περιβάλλον, θα πιέσουν πολλά μικρομεσαία κόμματα και δε θα έχουμε μια Βουλή με 10 ή 11 κόμματα.

Συμπιέζονται αρκετά κόμματα από τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Όπως διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας «εξαφανίζονται» ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, ενώ και το ΜΕΡΑ25 που ειχε τάση επανόδου ζορίζεται από το κόμμα Τσίπρα. Απο την πλευρά του το κόμμα Καρυστιανού βγάζει εκτός εξίσωσης τη ΝΙΚΗ.