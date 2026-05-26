Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ μπορεί να έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη σειρά Κάνε ότι κοιμάσαι, όπου υποδύθηκε τον Στάθη Βανδώρο και κατάφερε να ξεχωρίσει από την πρώτη κιόλας σεζόν, όμως πίσω από την τηλεοπτική του εικόνα κρύβεται μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική διαδρομή.

Στη συνέχεια τον είδαμε στη σειρά Ηλέκτρα της ΕΡΤ και στη σειρά Η Μάγισσα – Φλεγόμενη Καρδιά του ΑΝΤ1. Aυτη την περίοδο τον βλέπουμε στην καθημερινή σειρά «Να Μ'αγαπάς» του Alpha.

Ο 33χρονος -πια- ηθοποιός μίλησε στο star.gr και στην Κατερίνα Καραγιάννη για την πολωνική καταγωγή του, τα παιδικά του χρόνια στη Λάρισα, την αρχιτεκτονική που άφησε πίσω για την υποκριτική, αλλά και για τη θεατρική παράσταση της Sophie Swithinbank ''Bacon'' που τον έχει συγκινήσει βαθιά.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω το επίθετό μου»

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως το επίθετό του «Πιεχόβιακ» τον έχει δυσκολέψει αρκετές φορές στη ζωή του, κυρίως λόγω της προφοράς του, ωστόσο δεν σκέφτηκε ποτέ σοβαρά να το αλλάξει.

«Ήδη από τα παιδικά χρόνια νομίζω το Πιεχόβιακ δεν είναι και το πιο εύκολο να προφέρουν, επομένως πάντα άκουγα διάφορες εκδοχές του επιθέτου. Μου έχουν προτείνει να το αλλάξω, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά είμαι σε φάση δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω επίθετο, με την έννοια ότι είμαστε το όνομά μας», είπε.

Ο ηθοποιός εξήγησε ακόμη πως έχει πολωνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, ενώ και η οικογένεια της μητέρας του έχει μια ιδιαίτερη ιστορία.

«Εγώ γεννήθηκα στη Λάρισα. Ο μπαμπάς είναι από την Πολωνία, η μαμά έχει και αυτή μια μείξη, γιατί ο παππούς της ήταν Έλληνας. Ήταν αντάρτης και έφυγε μετά τον πόλεμο. Κατέληξε στην Πολωνία και γνώρισε τη γιαγιά μου».

Μάλιστα αποκάλυψε πως μιλά και πολωνικά, έστω κι αν – όπως είπε – δεν τα χειρίζεται τέλεια: «Τα καταλαβαίνω απόλυτα. Τα μιλάω λίγο πιο δύσκολα».

Τα παιδικά χρόνια στη Λάρισα και η ανάγκη να φύγει

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ μεγάλωσε στη Λάρισα μέχρι τα 18 του και θυμάται τα παιδικά του χρόνια με νοσταλγία. «Πολύ ποδήλατο, πολλές βόλτες. Πολύ παιχνίδι, αλάνες, ποδόσφαιρο, τάπες, κάρτες Yu-Gi-Oh! Αυτά θυμάμαι. Ναι, λίγο πιο ξέγνοιαστα» εξήγησε.

Παρόλα αυτά, ένιωθε από νωρίς - όπως είπε - πως ήθελε να ανοίξει τα φτερά του και να κάνει το επόμενο βήμα: «Πάντα υπήρχε η ανάγκη να φύγω από τη Λάρισα, να κάνω ένα επόμενο βήμα, κάτι να συμβεί».

Από την αρχιτεκτονική… στο θέατρο

Πριν αφοσιωθεί στην υποκριτική, ο ηθοποιός είχε περάσει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όμως ανακάλυψε πως το θέατρο ήταν τελικά αυτό που τον κέρδισε.

«Από το λύκειο ακόμα ήθελα να δω τι είναι αυτό που λέγεται υποκριτική και θέατρο. Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη μπήκα σε μια φοιτητική θεατρική ομάδα και μετά λέω “κάτσε, μου αρέσει”» εξομολογήθηκε.

Όπως είπε, ένα Εράσμους στην Πορτογαλία ήταν η στιγμή που κατάλαβε ότι του έλειπε πραγματικά το θέατρο: «Λέω κάπως μου λείπει το θέατρο, επομένως όταν γυρίσω πρέπει να ασχοληθώ λίγο πιο εντατικά».

Τελικά πέρασε στο Κρατικό Θέατρο, ολοκλήρωσε πρώτα την αρχιτεκτονική και στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής.

«Οι γονείς μου δεν είχαν καμία σχέση με την υποκριτική»

Ο ίδιος αποκάλυψε πως μεγάλωσε σε μια οικογένεια που δεν είχε καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο: «Φούρνο είχαμε. Οι γονείς καμία σχέση με την υποκριτική».

Παράλληλα έχει δουλέψει και στην εστίαση, αποκτώντας – όπως είπε – μεγάλη επαφή με τον κόσμο. Μάλιστα για αρκετά καλοκαίρια έκανε σεζόν τόσο στον Πλαταμώνα όσο και στους Παξούς.

Το Bacon με τον Γιώργο Μπένο

Ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ μίλησε με ιδιαίτερο πάθος και για τη θεατρική παράσταση ''Bacon'' της Sophie Swithinbank, στην οποία πρωταγωνιστεί αυτό το διάστημα μαζί με τον Γιώργο Μπένο και η οποία, όπως είπε, τον έχει επηρεάσει βαθιά.

«Είναι ένα φοβερό έργο. Μιλάει πάρα πολύ για το τώρα. Για δύο παιδιά που συναντιούνται μετά από τέσσερα χρόνια και καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Μιλάει για τα τραύματα, για τις φυλακές που φτιάχνουμε μόνοι μας στους εαυτούς μας, για το θύμα και τον θύτη, για τη σιωπή της κοινωνίας, για τα χαμένα όνειρα» ανέφερε ενθουσιασμένος με το έργο Bacon ο ηθοποιός.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε όταν μίλησε για τη μοναξιά των ηρώων: «Αυτοί οι δύο άνθρωποι βιώνουν μοναξιά. Συνδέομαι πάρα πολύ με τη μοναξιά γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο το κάποιος να είναι μόνος του. Αυτή η μοναξιά μου φαίνεται αδιανόητη. Σε ένα σύμπαν που ζουν οχτώ δισεκατομμύρια άνθρωποι, τι συμβαίνει και είσαι τόσο μόνος σου; Αυτή η μοναξιά εμένα με θλίβει πολύ».