Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση).

Συγγενείς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μοναστηράκι Δράμας, για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο παλαίμαχο αμυντικό. Ο Άντζας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας, χωρίς τελικά να καταφέρει να βγει νικητής από τη δύσκολη μάχη που έδινε.

Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους αμυντικούς της γενιάς του.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν αρκετοί πρώην συμπαίκτες του από τον Ολυμπιακό, μεταξύ των οποίων οι Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Σπύρος Βάλλας και Δημήτρης Σιόβας, ενώ παρευρέθηκε και ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου. Στεφάνια απέστειλαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και προσωπικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Πρώην ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και του Άρη είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα

Τη θλίψη της για τον θάνατό του εξέφρασε και η UEFA με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά της ανέφερε πως είναι συγκλονισμένη από την απώλεια του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, υπενθυμίζοντας ότι ο Παρασκευάς Άντζας φόρεσε 26 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και συμμετείχε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ21 το 1998. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους φίλους του.

We are saddened by the passing of former Greece international Paraskevas Antzas at the age of 49.



Antzas earned 26 caps for Greece and reached the UEFA European Under-21 Championship final in 1998.



Our thoughts are with his family, friends and former teammates at this difficult… pic.twitter.com/cmFLTudPLy — UEFA (@UEFA) May 26, 2026