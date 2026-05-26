Παρασκευάς Άντζας: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο»

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στο Μοναστηράκι Δράμας

  • Η κηδεία του Παρασκευά Άντζα πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης στο Μοναστηράκι Δράμας.
  • Ο Άντζας απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών μετά από πολυετή μάχη με την ALS.
  • Στην κηδεία παρευρέθηκαν πρώην συμπαίκτες του από τον Ολυμπιακό και ο προπονητής του Άρη.
  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέστειλαν στεφάνια ως ένδειξη πένθους.
  • Η UEFA εξέφρασε τη θλίψη της και υπενθύμισε την συμμετοχή του Άντζα στην Εθνική Ελλάδας.

Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση). 

Παρασκευάς Άντζας: «Το παιδί μου το καθάρισε σε επτά μήνες»

Συγγενείς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Μοναστηράκι Δράμας, για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο παλαίμαχο αμυντικό. Ο Άντζας νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Δράμας, χωρίς τελικά να καταφέρει να βγει νικητής από τη δύσκολη μάχη που έδινε. 

Το κηδειόχαρτο του Παρασκευά Άντζα

Φωτογραφίες Intime (Σεραφείμ Καραμβαλάσης)

Κηδεία Παρασκευά Άντζα

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα

Στεφάνια στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα

Η απώλειά του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους αμυντικούς της γενιάς του. 

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν αρκετοί πρώην συμπαίκτες του από τον Ολυμπιακό, μεταξύ των οποίων οι Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Σπύρος Βάλλας και Δημήτρης Σιόβας, ενώ παρευρέθηκε και ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου. Στεφάνια απέστειλαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και προσωπικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. 

Κηδεία Άντζα - Ποιοι πήγαν

Πρώην ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και του Άρη είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Παρασκευά Άντζα / Φωτογραφίες Intime (Σεραφείμ Καραμβαλάσης)

Κηδεία Άντζα - Βασίλης Τοροσίδης

Βασίλης Τοροσίδης στην κηδεία Άντζα

Τη θλίψη της για τον θάνατό του εξέφρασε και η UEFA με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά της ανέφερε πως είναι συγκλονισμένη από την απώλεια του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, υπενθυμίζοντας ότι ο Παρασκευάς Άντζας φόρεσε 26 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και συμμετείχε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ21 το 1998. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους φίλους του. 

 

 

