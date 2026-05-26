Το πτυχίο της πήρε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, κάτι που ήθελε πολύ ο μπαμπάς της αλλά εκείνη δε το έπαιρνε απόφαση. Γι' αυτό και η ίδια του αφιέρωσε τη μέρα αυτή!

Η σεναριογράφος ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αγγλική Φιλολογία και μοιράστηκε με τους followers φωτογραφίες από την ορκωμοσία της.

Η ηθοποιός και σεναριογράφος την οποία απολαύσαμε στις σειρές «Οι Απαράδεκτοι» στους οποίους υπέγραφε και το σενάριο, στο «Σ’ αγαπώ Μ’ αγαπάς», «Το Κανάλι της Βαγγελίτσας» και άλλες πολλές δημοσίευσε στο Instagram της φωτογραφίες από την ορκωμοσία της.

Πλημμυρισμένη από χαρά πόζαρε στον φακό φορώντας τήβεννο και καπέλο ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Μπαμπά πήρα πτυχίο»



