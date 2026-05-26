Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πώς γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών

Τι συμβαίνει αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία

Πανελλαδικές 2026: Πώς Γίνεται Η Βαθμολόγηση Των Γραπτών
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η βαθμολόγηση των γραπτών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις γίνεται σε Βαθμολογικά Κέντρα από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές, με κλίμακα 0-100 που αναγωγίζεται σε 0-20.
  • Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία, το γραπτό παραπέμπεται σε τρίτο βαθμολογητή.
  • Προβλέπεται πειραματική βαθμολόγηση για ευθυγράμμιση με τα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Η διαδικασία διασφαλίζει την ανωνυμία και την αξιοπιστία των εξετάσεων.

Η βαθμολόγηση των γραπτών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια οργανωμένη και αυστηρά καθορισμένη διαδικασία, με στόχο τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και του αδιάβλητου χαρακτήρα των εξετάσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ, τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα, τα οποία ορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση. Εκεί πραγματοποιείται η βαθμολόγηση από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας.

Το star.gr σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς σας εξηγούν με λεπτομέρεια πώς γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών. 

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ποιοι βαθμολογούν τα γραπτά

Οι βαθμολογητές ορίζονται από τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα καθηγητές που έχουν διδάξει το αντίστοιχο μάθημα στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου κατά την τελευταία τριετία.

Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Η βαθμολογία δίνεται σε κλίμακα 0-100 και στη συνέχεια ανάγεται στην κλίμακα 0-20.

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Τι συμβαίνει αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία

Αν η διαφορά ανάμεσα στους δύο βαθμολογητές είναι μικρή, ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον συνυπολογισμό των δύο βαθμολογιών. Αν όμως η διαφορά είναι μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο όριο, το γραπτό παραπέμπεται σε τρίτο βαθμολογητή, τον αναβαθμολογητή.

Ο τρίτος βαθμολογητής επιλέγεται ανάμεσα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς ή μέλη της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, με γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο μάθημα.

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Γιατί υπάρχει πειραματική βαθμολόγηση

Πριν ξεκινήσει η κανονική βαθμολόγηση, προβλέπεται πειραματική βαθμολόγηση. Η διαδικασία αυτή βοηθά τους βαθμολογητές να ευθυγραμμιστούν με τα κριτήρια αξιολόγησης και, όπου χρειάζεται, να ζητηθούν διευκρινίσεις από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Η κανονική βαθμολόγηση δεν ξεκινά αμέσως μετά την εξέταση, αλλά αφού περάσει ο αναγκαίος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες και να δοθούν τυχόν οδηγίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν μαθητές και γονείς

Οι μαθητές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το ποιος θα δει το γραπτό τους. Η διαδικασία γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες και τα γραπτά διακινούνται στα Βαθμολογικά Κέντρα με τρόπο που προστατεύει την ανωνυμία και την αξιοπιστία της εξέτασης.

Η βαθμολόγηση δεν είναι μια απλή ανάγνωση του γραπτού. Είναι μια διαδικασία ελέγχου, σύγκρισης και, όπου χρειάζεται, επανεξέτασης, ώστε ο τελικός βαθμός να αποτυπώνει όσο το δυνατόν δικαιότερα την επίδοση του υποψηφίου.

