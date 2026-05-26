Το ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ με τον Γιώργο Νταλάρα, στη Νίκαια και στη Θεσσαλονίκη

Από το Λονδίνο και το Παρίσι, σε σημαντικές εμφανίσεις στα ελληνικά θέατρα

Το ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ με τον Γιώργο Νταλάρα, στη Νίκαια και στη Θεσσαλονίκη
Ο Γιώργος Νταλάρας τα τελευταία δύο χρόνια δίνει συναυλίες με Ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών και τις εκλεκτές φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάνας Κατσιμίχα και του Βασίλη Κορακάκη, που ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος και το ηχόχρωμα των τραγουδιών του ρεμπέτικου.

Από το Λονδίνο και το Παρίσι μέχρι την Στοκχόλμη, το Αμβούργο και το Άμστερνταμ, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του, αυτή την μουσική, σε κατάμεστες αίθουσες. Το ίδιο θερμή, η ανταπόκριση του τύπου και των μέσων επικοινωνίας.

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ δεν σταματάει εδώ. Κάνει όμως μια σημαντική στάση στην Θεσσαλονίκη που ξέρει καλά αυτά τα τραγούδια αλλά και στην Νίκαια, που είναι η πατρίδα του. 

Τραγουδούν: Ασπασία Στρατηγού, Μαριάνα Κατσιμίχα, Βασίλης Κορακάκης

Παίζουν οι Μουσικοί:
Γιώργος Παπαχριστούδης - πιάνο
Βασίλης Κορακάκης - Μπουζούκι
Γιάννης Σταματογιάννης - Μπουζούκι 
Δημήτρης Ρέππας - Μπουζούκι
Τάκης Βασιλείου - Κρουστά
Στράτος Σαμιώτης - Κρουστά
Πέτρος Βαρθακούρης - Μπάσο
Μάνος Γρυσμπολάκης - ακορντεόν
Σωτήρης Μαργώνης - Βιολί
Αποστόλης Βαλαρούτσος - Κιθάρα
Ηλίας Μαντικός – Κανονάκι

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giorgos-ntalaras-rempetiko-1/
 

