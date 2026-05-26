Προκλητικός και αμετανόητος εμφανίστηκε στην απολογία του ο 39χρονος που σκότωσε τη 32χρονη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 2024 και έκρυψε τη σορό της στο πατάρι του σπιτιού τους στους Αμπελόκηπους. Υποστήριξε ότι το θύμα διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και ότι προσπάθησε να αποκρύψει το πτώμα της για τα παιδιά του.

Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών και η δίκη συνεχίστηκε με την απολογία του κατηγορούμενου γυναικοκτόνου, ο οποίος αναφέρθηκε στη στιγμή της επίθεσης, στην προσπάθειά του να κρύψει τη σορό, αλλά και στην επικοινωνία με τα παιδιά του, την οποία παρουσίασε ως βασικό λόγο για τις κινήσεις του μετά το έγκλημα.

Αρχικά υποστήριξε ότι οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες πολύ πριν από το έγκλημα και κατηγόρησε το θύμα για την εξέλιξη των γεγονότων, λέγοντας ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο.

«Την αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να τα πιστέψω όλα αυτά. Την αγαπούσα», είπε, ενώ ισχυρίστηκε πως δε σκέφτηκε ποτέ το διαζύγιο, επειδή δεν ήθελε τα παιδιά του να βιώσουν τον χωρισμό.

Σε ερώτηση της προέδρου αν γνώριζε για την εξωσυζυγική σχέση και αν σκέφτηκε να χωρίσει, απάντησε: «Όχι. Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν τον χωρισμό. Της είχα πει: “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Η αγάπη μου για εσένα δε θα αλλάξει”. Το είχα αποδεχθεί…».

Σε άλλο σημείο, όταν ρωτήθηκε αν αναζήτησε συμβουλή, απάντησε: «Ντρεπόμουν. Προσπαθούσα έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια και δεν υπήρχε.»

Γυναικοκτονία Αμπελόκηποι: «Θόλωσα... Ένα χτύπημα και έπεσε στο έδαφος»

Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, ο κατηγορούμενος είπε ότι χτύπησε τη γυναίκα με σφυρί μία φορά και εκείνη έπεσε αμέσως στο έδαφος. Υποστήριξε ότι η 32χρονη του είχε πει πως θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί της και πως μικρότερο παιδί τους δεν ήταν δικό του.

«Ένα χτύπημα και έπεσε στο έδαφος. Μου είπε ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου. Μόνο για αυτό. Τίποτα άλλο δεν με ένοιαζε», περιέγραψε, ενώ υποστήριξε ότι προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.

Γυναικοκτονία Αμπελόκηποι: «Τύλιξα το πτώμα με χαλί και το έκρυψα αρχικά στην ντουλάπα»

Ακόμα περιέγραψε τις κινήσεις του αμέσως μετά το έγκλημα. Όπως είπε, έβαλε σακούλα στο κεφάλι της γυναίκας για να μην αφήσει σημάδι και για να μην τρομάξουν τα παιδιά από το αίμα.

Περιέγραψε πως πήρε το πάπλωμα και μια λινάτσα, τύλιξε τη σορό και την έβαλε στην ντουλάπα, πριν πάει να ετοιμάσει κολατσιό για τα παιδιά.

Όταν ερωτήθηκε αν σκέφτηκε να καλέσει ασθενοφόρο, μήπως η γυναίκα ήταν ζωντανή εκείνος απάντησε ότι αποφάσισε να τη βάλει στην ντουλάπα και συνέχισε την καθημερινότητά του... για τα παιδιά του.

«Την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί πήγα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά… Προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά τι θα κάνω… Πήγα στη δουλειά και με ρωτούσαν τί έχω. Τους είπα ότι δήθεν έφυγε. Σκέφτηκα να τη βάλω στο πατάρι. Σκεφτόμουν πώς να το πω σε όλους, στα παιδιά… Αυτό σκεφτόμουν…».

Γυναικοκτονία Αμπελόκηποι: «Δεν ήμουν φυσιολογικός»

Η πρόεδρος του δικαστηρίου τον ρώτησε γιατί προχώρησε στη μεταφορά της σορού στο πατάρι, αν ήταν να μιλήσει αργότερα, με τον κατηγορούμενο να απαντά: «Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι».

Σε άλλο σημείο, όταν η πρόεδρος του επεσήμανε ότι το πτώμα ήταν πολύ καλά τυλιγμένο, με οκτώ στρώσεις σακούλες στο σώμα και δύο στο κεφάλι, εκείνος είπε ότι δε θυμάται και πως αν ήθελε να εξαφανιστεί θα μπορούσε, αλλά δεν το σκέφτηκε ποτέ.

Υποστήριξε, επίσης, ότι στο μικρό διαμέρισμα δεν ήξερε πού αλλού να το αφήσει, αφού στη ντουλάπα τα παιδιά θα τρόμαζαν αν την άνοιγαν.

Τελικά ο 39χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία περίπου μία εβδομάδα μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, ομολόγησε τις πράξεις του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το πτώμα στο πατάρι και το φονικό όπλο.

Η δίκη συνεχίζεται.