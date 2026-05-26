Μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος μια οικογένεια επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, μετά την αποκάλυψη ότι γιατρός, ο οποίος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα για τον θάνατο ενός 9χρονου παιδιού, επαναπροσλήφθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2017, όταν ο 9χρονος Δημήτρης τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με το ποδήλατό του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί ανέλαβε τη νοσηλεία του συγκεκριμένος χειρουργός. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποδείχθηκαν αργότερα στα δικαστήρια, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά εξαιτίας σοβαρής ιατρικής αμέλειας. Ο μικρός Δημήτρης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε στις 29 Ιουλίου 2017.

Οι γονείς του ξεκίνησαν έναν πολυετή δικαστικό αγώνα ζητώντας δικαίωση για τον χαμό του παιδιού τους. Ο επίλογος της δικαστικής διαδικασίας γράφτηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο γιατρός καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η μητέρα του Δημήτρη, μιλώντας ζωντανά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα βίωσε η οικογένεια εκείνες τις ώρες: «Όλοι το γνωρίζανε, εκτός από εμάς. Δε μας είχε ενημερώσει ότι το παιδί πέθαινε, ότι είχε σήψη. Δε μας είχε πει ότι κινδυνεύει η ζωή του. Δε μας είχε πει τίποτα».

Η οργή της οικογένειας κορυφώθηκε όταν πληροφορήθηκε ότι ο ίδιος γιατρός επαναπροσλήφθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας με ετήσια σύμβαση, η οποία ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2026 και είχε διάρκεια έως τις 3 Απριλίου 2027.

Στις 22 Μαΐου, η μητέρα του παιδιού απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την απόφαση του νοσοκομείου. «Τι είναι χειρότερο από το να ζητά ένας αναισθησιολόγος 150 ευρώ φακελάκι; Το παιδί μου σε φέρετρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την προσωπική της τραγωδία με τη δημόσια συζήτηση περί διαφθοράς στο ΕΣΥ.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής της λέει: «Ο γιατρός καταδικάστηκε αμετάκλητα. Και το νοσοκομείο το γνωρίζει. Και τον επαναπροσλαμβάνει. Για ποιο λόγο; Τι να προσφέρει ένας 73χρονος καταδικασμένος αμετάκλητα;»

Η μητέρα του Δημήτρη υποστήριξε επίσης ότι η επαναπρόσληψη του γιατρού «προσβάλλει τη μνήμη του παιδιού» της, τονίζοντας ότι ο γιος της «υπέφερε, βασανίστηκε και πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους».

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Η αντίδραση του υπουργού Υγείας ήταν άμεση μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Το θέμα αυτό δεν το γνώριζα καθόλου. Έδωσα όμως εντολή να λυθεί αμέσως η σύμβαση με τον γιατρό αυτόν, εφόσον έχει τέτοια αμετάκλητη καταδίκη. Ειλικρινή συλλυπητήρια και συγγνώμη στους γονείς του αδικοχαμένου παιδιού».

«Ο συγκεκριμένος είχε λευκό ποινικό μητρώο, γιατί η ποινή που του είχε επιβληθεί λόγω αμέλειας ήταν κάτω από τα όρια που καταγραφόταν στο ποινικό του μητρώου», απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το γιατί επαναπροσλήφθηκε ο εν λόγω γιατρός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση, δόθηκε άμεσα εντολή για τη λύση της σύμβασης.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Διαλυνάς, ανέφερε ότι ο υπουργός ενήργησε σωστά και άμεσα, επισημαίνοντας ωστόσο πως το νοσοκομείο γνώριζε την υπόθεση. «Εκεί που πέθανε το παιδί και υπαίτιος κρίθηκε αμετάκλητα ο γιατρός, ξαναπροσλαμβάνεις τον ίδιο γιατρό. Αυτό δεν είναι μόνο αντιδεοντολογικό, αλλά ούτε ηθικό», υπογράμμισε.

Τέλος, συγκλονιστική ήταν και η στιγμή που η μητέρα αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του 9χρονου Δημήτρη λίγο πριν εισαχθεί στη ΜΕΘ:

«Την ώρα που το παίρνανε για τη ΜΕΘ, μου είπε “φοβάμαι”. Ήταν η τελευταία λέξη που άκουσα από το παιδί μου».

