Λαμία: «Ο γιος μου υπέφερε, βασανίστηκε και πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους»

Γιατρός καταδικάστηκε για τον θάνατο 9χρονου και επαναπροσλήφθηκε στο ΕΣΥ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 16:37 Tracy Anderson Method: Η προπόνηση που «αντικαθιστά» το Pilates
26.05.26 , 16:30 Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πώς γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών
26.05.26 , 16:07 Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Μπαμπά πήρα πτυχίο»- Τι σπούδασε
26.05.26 , 16:04 The accessories edit: Οι μικρές λεπτομέρειες στα αγαπημένα σου IG accounts
26.05.26 , 15:56 Αμπελόκηποι: «Θόλωσα! Έβαλα τη σορό στο πατάρι για τα παιδιά»
26.05.26 , 15:50 Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
26.05.26 , 15:49 Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο Για Την Ιδρυτική Διακύρηξη Του Κόμματός Της
26.05.26 , 15:48 Φοίβος Παπακώστας: H καταγωγή & η ενασχόληση με την υποκριτική από παιδί
26.05.26 , 15:34 Λαμία: «Ο γιος μου υπέφερε, βασανίστηκε και πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους»
26.05.26 , 15:20 Το ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ με τον Γιώργο Νταλάρα, στη Νίκαια και στη Θεσσαλονίκη
26.05.26 , 15:02 Αν Χάθαγουεϊ: «Ήμουν τυφλή από το αριστερό μου μάτι»
26.05.26 , 14:46 Κρήτη: Το μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης
26.05.26 , 14:32 MasterChef: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης κάνει «ποδαρικό» στην Πράσινη Εβδομάδα
26.05.26 , 14:22 Γρηγόρης Γκουντάρας για Τραϊανό Δέλλα: «Μακάρι να γίνουμε όλοι Τραϊανοί»
26.05.26 , 14:22 Παρασκευάς Άντζας: «Το παιδί μου το καθάρισε σε επτά μήνες»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Σοφία Καρβέλα: «Ζαλίζουν» τα ποσά για μια συνεδρία styling μαζί της
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Μπεγνής: «Έκανα μια επένδυση και καταστράφηκα. Mέχρι σήμερα είμαι με χρέη»
MasterChef: «Μαύρα πρόβατα» στην κόκκινη μπριγάδα ο Φίλιπ και ο Νίκος
Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Παρασκευάς Άντζας: «Το παιδί μου το καθάρισε σε επτά μήνες»
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (26/5/ 2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιατρός που καταδικάστηκε για τον θάνατο του 9χρονου Δημήτρη επαναπροσλήφθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, προκαλώντας οργή στην οικογένεια.
  • Ο Δημήτρης υπέστη σοβαρή ιατρική αμέλεια και κατέληξε το 2017, μετά από ατύχημα με το ποδήλατο.
  • Η μητέρα του παιδιού εξέφρασε την αγανάκτησή της στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την επαναπρόσληψη του γιατρού.
  • Ο υπουργός δήλωσε ότι δεν γνώριζε την υπόθεση και έδωσε εντολή για άμεση λύση της σύμβασης του γιατρού.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε ότι η επαναπρόσληψη είναι αντιδεοντολογική και ηθικά απαράδεκτη.

Μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος μια οικογένεια επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, μετά την αποκάλυψη ότι γιατρός, ο οποίος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα για τον θάνατο ενός 9χρονου παιδιού, επαναπροσλήφθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2017, όταν ο 9χρονος Δημήτρης τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με το ποδήλατό του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί ανέλαβε τη νοσηλεία του συγκεκριμένος χειρουργός. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποδείχθηκαν αργότερα στα δικαστήρια, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε δραματικά εξαιτίας σοβαρής ιατρικής αμέλειας. Ο μικρός Δημήτρης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε στις 29 Ιουλίου 2017.

Λαμία: Προσέλαβαν ξανά γιατρό που καταδικάστηκε για τον θάνατο 9χρονου

Οι γονείς του ξεκίνησαν έναν πολυετή δικαστικό αγώνα ζητώντας δικαίωση για τον χαμό του παιδιού τους. Ο επίλογος της δικαστικής διαδικασίας γράφτηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο γιατρός καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η μητέρα του 9χρονου Δημήτρη

Η μητέρα του Δημήτρη, μιλώντας ζωντανά στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα βίωσε η οικογένεια εκείνες τις ώρες: «Όλοι το γνωρίζανε, εκτός από εμάς. Δε μας είχε ενημερώσει ότι το παιδί πέθαινε, ότι είχε σήψη. Δε μας είχε πει ότι κινδυνεύει η ζωή του. Δε μας είχε πει τίποτα».

Η οργή της οικογένειας κορυφώθηκε όταν πληροφορήθηκε ότι ο ίδιος γιατρός επαναπροσλήφθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας με ετήσια σύμβαση, η οποία ξεκίνησε στις 4 Απριλίου 2026 και είχε διάρκεια έως τις 3 Απριλίου 2027.

Στις 22 Μαΐου, η μητέρα του παιδιού απέστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την απόφαση του νοσοκομείου. «Τι είναι χειρότερο από το να ζητά ένας αναισθησιολόγος 150 ευρώ φακελάκι; Το παιδί μου σε φέρετρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την προσωπική της τραγωδία με τη δημόσια συζήτηση περί διαφθοράς στο ΕΣΥ. 

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής της λέει: «Ο γιατρός καταδικάστηκε αμετάκλητα. Και το νοσοκομείο το γνωρίζει. Και τον επαναπροσλαμβάνει. Για ποιο λόγο; Τι να προσφέρει ένας 73χρονος καταδικασμένος αμετάκλητα;»

Θλίψη για την 27χρονη Αργυρώ στη Λαμία: Σοκαρισμένος ο σύζυγός της

Η μητέρα του Δημήτρη υποστήριξε επίσης ότι η επαναπρόσληψη του γιατρού «προσβάλλει τη μνήμη του παιδιού» της, τονίζοντας ότι ο γιος της «υπέφερε, βασανίστηκε και πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους».

Λαμία: «Ο γιος μου υπέφερε, βασανίστηκε και πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνους»

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Η αντίδραση του υπουργού Υγείας ήταν άμεση μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Το θέμα αυτό δεν το γνώριζα καθόλου. Έδωσα όμως εντολή να λυθεί αμέσως η σύμβαση με τον γιατρό αυτόν, εφόσον έχει τέτοια αμετάκλητη καταδίκη. Ειλικρινή συλλυπητήρια και συγγνώμη στους γονείς του αδικοχαμένου παιδιού».

«Ο συγκεκριμένος είχε λευκό ποινικό μητρώο, γιατί η ποινή που του είχε επιβληθεί λόγω αμέλειας ήταν κάτω από τα όρια που καταγραφόταν στο ποινικό του μητρώου», απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το γιατί επαναπροσλήφθηκε ο εν λόγω γιατρός. 

Παράλληλα, υποστήριξε ότι μόλις ενημερώθηκε για την υπόθεση, δόθηκε άμεσα εντολή για τη λύση της σύμβασης. 

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Διαλυνάς, ανέφερε ότι ο υπουργός ενήργησε σωστά και άμεσα, επισημαίνοντας ωστόσο πως το νοσοκομείο γνώριζε την υπόθεση. «Εκεί που πέθανε το παιδί και υπαίτιος κρίθηκε αμετάκλητα ο γιατρός, ξαναπροσλαμβάνεις τον ίδιο γιατρό. Αυτό δεν είναι μόνο αντιδεοντολογικό, αλλά ούτε ηθικό», υπογράμμισε.

Τέλος, συγκλονιστική ήταν και η στιγμή που η μητέρα αποκάλυψε τα τελευταία λόγια του 9χρονου Δημήτρη λίγο πριν εισαχθεί στη ΜΕΘ:

«Την ώρα που το παίρνανε για τη ΜΕΘ, μου είπε “φοβάμαι”. Ήταν η τελευταία λέξη που άκουσα από το παιδί μου».

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
9ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΛΑΜΙΑ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top