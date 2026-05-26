Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Μέμος Μπεγνής, ο οποίος μίλησε για τη δουλειά, τις επενδύσεις, τα χρέη από το «επιχειρείν» που καθόλου δεν το έχει -όπως είπε-, τη διατροφή αλλά και τον έρωτα.

«Όταν είσαι ηθοποιός, πρέπει να τσαλακώνεσαι. Δε μ' αρέσει να επαναπαύομαι στις ευκολίες μου […]. Δεν έφτασα στο σημείο να πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Ακόμα και στην κρίση, δεν έμεινα ποτέ εκτός δουλειάς. Έκανα άλλη δουλειά πριν κάνω θέατρο. Δηλαδή έχω δουλέψει και στο Ναυτικό, μπήκα ως υπαξιωματικός στο Ναυτικό, έχω δουλέψει ως σερβιτόρος. Νομίζω ότι έχω υπάρξει τυχερός και εγώ και όλη της γενιάς μου, γιατί ζήσαμε τα πολύ καλά χρόνια της τηλεόρασης, και ως δημοσιότητα και ως κασέ», είπε αρχικά ο ηθοποιός στο Happy Day.

Έκανα μια επένδυση και καταστράφηκα. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο και μέχρι σήμερα είμαι με χρέη

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ακόμα δεν έχει ξεπληρώσει τα χρέη και πως είναι πολλά. «Δεν το έχω εγώ το “επιχειρείν”. Δεν ήξερα να διαχειρίζομαι κάτι τέτοιο. Εντάξει, θα ξεμπερδέψω πιστεύω. Κοντά είμαι», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη διατροφή του, λέγοντας ότι προσέχει πάρα πολύ τι τρώει. «Δεν τρώω κρέας, ας πούμε, το οποίο για μένα είναι καταστροφικό. Πολλές φυτικές ίνες, πολλή πρωτεΐνη από τα φυτά κτλ., συμπληρώματα. Γυμνάζομαι πάρα πολύ. Είναι και η ψυχή μου η παιδική, γιατί ξέρεις ότι η ψυχή βγαίνει προς τα έξω», περιέγραψε.

Ψυχοθεραπεία δεν έχει κάνει ποτέ σε ψυχολόγο. Έχει πολύ καλούς φίλους. «Έχω καλούς φίλους και κάνω ψυχοθεραπεία με τους καλούς μου φίλους. Γιατί όταν έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε, είναι πολύ ωραίο αυτό και πολύ σπάνιο. Όταν έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε επί της ουσίας και σου μιλάνε έξω από τα δόντια, και σου λένε και πράγματα που μπορεί να σε πονέσουν, αλλά θα σου κάνουν καλό, δηλαδή σου λένε την αλήθεια, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ για πολλούς ανθρώπους, έχω αναρωτηθεί αν έχω ανθρώπους που τους αγαπάνε. Δεν τους λέει κανείς την αλήθεια. Γιατί έχουν, ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να έχουν αυλή. Έχουν την ανάγκη να έχουν τους γλύφτες γύρω τους […] και δε σου λένε την αλήθεια που πρέπει να ακούσεις. Και δυστυχώς αυτό διαιωνίζεται και ζούμε σε ένα περιβάλλον που ακούμε μόνο ψέματα. Έχω προσδοκίες από τους φίλους μου που ξέρω ότι είναι τσεκαρισμένοι, αλλά από τους ανθρώπους γενικά, αν έχεις προσδοκίες, απογοητεύεσαι και παθαίνεις κατάθλιψη», εξήγησε.

«Είμαι στη δουλειά μου πολύ μεθοδικός και πολύ αυθόρμητος και ευγενής. Στη ζωή μου καμία σχέση. Στη ζωή μου ό,τι να 'ναι. Είμαι πολύ ακατάστατος στο σπίτι μου. Δε βάζω στη ζωή μου, ρε παιδί μου, στόχους ότι εγώ του χρόνου θέλω να κάνω αυτό τον ρόλο. Σε πέντε χρόνια θέλω να είμαι εκεί. Ποια πέντε χρόνια που δεν ξέρουμε αν αύριο είμαστε εδώ; Εγώ θέλω να ζω το τώρα», εξομολογήθηκε.

Μπεγνής: «Στα προσωπικά είμαι μαύρα χάλια. Άμα ερωτευτώ, πάρε τα πάντα»

«Στα προσωπικά μου άστο… Χάλια μαύρα. Εγώ είμαι πάρα πολύ αυθόρμητος. Ό,τι και να νιώσω, θα στο πω. Δεν κρατάω τίποτα μέσα μου. Είτε κακό είναι είτε καλό είναι, το λέω. Άμα ερωτευτώ, σε ερωτεύομαι και σου λέω: “Είμαι ερωτευμένος, ρε παιδί μου”.

Βλέπω τώρα η άλλη πλευρά που είναι “δεν ξέρω και μήπως και αν και μήπως πληγωθώ σε πέντε μήνες”. Οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα πάρα πολύ πολύπλοκα. Εγώ μην ερωτευτώ. Πάρε τα πάντα. Μα έτσι είναι ο έρωτας. Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθη.

Δεν μπορείς να μην πληγώνεσαι. Ο έρωτας δεν είναι λογική. Ο έρωτας δεν είναι σήμερα θα είμαι έτσι και σε πέντε μήνες έχω βάλει στόχο να είμαι κάπως αλλιώς, γιατί εσύ μπορεί να μου έχεις κάνει αυτό.

Αυτές οι αναλύσεις, οι ψυχολόγοι, ενώ είναι πολύ σημαντικοί σε πολύ σοβαρά θέματα, από την άλλη έχουν καταστρέψει και τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να βάλεις στρατηγική στον έρωτα και δεν μπορεί μια ζωή να είναι το “εγώ”. Οι ψυχολόγοι, κατά τη γνώμη μου, κάνουν το λάθος ότι σου τονώνουν το εγώ. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το εσύ, υπάρχει και το εμείς. Αυτό είναι που λείπει από την εποχή μας πάρα πολύ. Το γεύτηκα. Πρέπει να έχεις χυμούς στον έρωτα, δεν μπορείς να είσαι στεγνός και υπολογιστής. Δεν είμαστε κομπιούτερ», κατέληξε.