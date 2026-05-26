Νόνη Δούνια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν μια γυναίκα παράδειγμα»

Ραγίζουν καρδιές τα λόγια της Νόνης Δούνια

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εμφανίστηκε η Νόνη Δούνια μιλώντας για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από μια γενναία μάχη που έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσιάστρια και πρώην μοντέλο δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, καθώς είχε συνεργαστεί στενά με τη Γωγώ Μαστροκώστα στο παρελθόν και τη γνώριζε όχι μόνο ως επαγγελματία, αλλά και ως άνθρωπο. Με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό, μίλησε για τον χαρακτήρα, τη δύναμη και την αξιοπρέπεια που τη διέκριναν σε όλη της τη ζωή.

«Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί η Γωγώ ήταν ένα πάρα πολύ αγαπητό πλάσμα, ένα πολύ δυναμικό κορίτσι, μια γυναίκα παράδειγμα», είπε αρχικά η Νόνη Δούνια, φανερά επηρεασμένη από τη δυσάρεστη είδηση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία και στις στιγμές που έζησαν μαζί, εξηγώντας πως αυτό που ξεχώριζε πάντα στη Γωγώ Μαστροκώστα ήταν η δύναμη ψυχής και η αυθεντικότητά της.

«Με τη Γωγώ δουλέψαμε μαζί πολύ καιρό. Αυτό που έχω κρατήσει από εκείνη, είναι ο δυναμισμός της, η μαγκιά της με την ωραία έννοια. Ήταν ένα κορίτσι που ήξερε να προστατεύει τον εαυτό της και να σηκώνει το ανάστημά της, χωρίς να κακοκαρδίζει κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Νόνη Δούνια στάθηκε ιδιαίτερα και στην εργατικότητα της Γωγώς Μαστροκώστα, τονίζοντας πως πίσω από τη δημόσια εικόνα της υπήρχε μια γυναίκα που πάλευε, προσπαθούσε και δεν σταματούσε ποτέ να αγωνίζεται με αξιοπρέπεια και ήθος.

 

«Επίσης ήταν ένα πάρα πολύ εργατικό κορίτσι», πρόσθεσε με συγκίνηση.

Τα λόγια της αποτύπωσαν την εικόνα μιας γυναίκας που δεν ξεχώριζε μόνο για την εξωτερική της εμφάνιση ή τη δημόσια παρουσία της, αλλά κυρίως για τον χαρακτήρα, τη δύναμη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω της.

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα έχει βυθίσει στη θλίψη φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που τη γνώρισαν από κοντά, με όλους να μιλούν για μια γυναίκα φωτεινή, δυνατή και πάντα χαμογελαστή, που άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στις καρδιές όσων τη συνάντησαν.

