ΙΕΛΚΑ: Πόσες μέρες κατά μέσο όρο θα πάνε διακοπές φέτος οι Έλληνες

Με… οικονομία όσοι πάνε κάπου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 13:48 Χολαργός: «Τρέξτε με κυνηγάει ο άνδρας μου»
26.05.26 , 13:33 Akylas: Κυκλοφόρησε το video clip του «PARTO» και είναι γεμάτο συναίσθημα
26.05.26 , 13:12 Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα
26.05.26 , 13:07 Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μετά την αποβολή, έπαθα άρνηση»
26.05.26 , 13:06 Ρομαντικό δείπνο για την Κένταλ Τζένερ και τον Τζέικομπ Ελόρντι
26.05.26 , 13:04 Βέλγιο: Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο - 4 νεκροί και 2 τραυματίες
26.05.26 , 12:58 Γιαννόπουλος: Έτσι σχολίασε τις φήμες για Καραβάτου - Φερεντίνο και ΕΡΤ
26.05.26 , 12:49 Κουτσελίνη για Λιάγκα: «Είχαμε και οι δύο μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά»
26.05.26 , 12:41 BYD DOLPHIN G DM-i: Τώρα και plug-in Super Hybrid
26.05.26 , 12:25 Φτιάξτε φανταστικό χοιρινό λεμονάτο με μπύρα, μια συνταγή του Γιώργου Ρήγα
26.05.26 , 12:23 Σπιτικός Γύρος Κοτόπουλου Στον Φούρνο - Η Συνταγή Του Πέτρου
26.05.26 , 12:11 MasterChef: «Μαύρα πρόβατα» στην κόκκινη μπριγάδα ο Φίλιπ και ο Νίκος
26.05.26 , 11:59 Φάκελος γάμος: 15 ουσιαστικές ερωτήσεις πριν τη μεγάλη απόφαση
26.05.26 , 11:55 Η Χατζίδου θυμάται τη Μαστροκώστα: «Περπατούσε και τρίζαν τα πατώματα»
26.05.26 , 11:50 Μητσοτάκης: Επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση του diesel
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Μπεγνής: «Έκανα μια επένδυση και καταστράφηκα. Mέχρι σήμερα είμαι με χρέη»
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
MasterChef 2026: Πέτρος vs Χρήστος - Ποιος κέρδισε τη Silver Week ;
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Στα ύψη τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα ελληνικά νησιά - Βίντεο αρχείου Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026, λόγω οικονομικών πιέσεων.
  • Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
  • Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων.
  • Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα, στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
  • Η ηπειρωτική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν.

Μια σαφή τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων αποτυπώνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), αποτέλεσμα κυρίως του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2026, με δείγμα 700 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων σε σχέση με την καταναλωτική και αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού.

ΕΛΚΑ για τιμές σούπερ μάρκετ: Η 2η υψηλότερη επιβάρυνση ΦΠΑ στην Ελλάδα

Αναλυτικότερα, οι μισοί των ερωτηθέντων (50%) δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε οικονομικές πιέσεις, είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς - το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%. 

Οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές - Eurokinissi

Οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές - Eurokinissi

Ωστόσο, το 50% σκοπεύει να κάνει διακοπές, το 34% έστω και περιορισμένες, το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και 2% περισσότερες ημέρες. Από όσους σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι (42%) υπολογίζουν να απουσιάσουν για 4 έως 7 ημέρες, ενώ 29% για 8 έως 14 ημέρες. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους τελικά ταξιδέψουν διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες, στοιχείο που επιβεβαιώνει την τάση για συγκρατημένες αποδράσεις όπως και πέρυσι που ήταν 11,3 ημέρες.

Λευκάδα: Διακοπές στο πανέμορφο νησί των επτανήσων με τα καταγάλανα νερά

Η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει τις εξοχικές κατοικίες, είτε στις δικές τους (35%), είτε τρίτων (18%) είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και μόνο το 14% διαμονή σε ξενοδοχεία (10% χωρίς διατροφή και 4% με πλήρη διατροφή), κάτι που αποτελεί ένδειξη για την δυνατότητα οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών νοικοκυριών στις εναλλακτικές που υπάρχουν. Το 8% επιλέγει camping και το 9% επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ οι περισσότεροι Έλληνες που θα κάνουν φέτος διακοπές θα είναι φειδωλοί στα έξοδά τους - Eurokinissi

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ οι περισσότεροι Έλληνες που θα κάνουν φέτος διακοπές θα είναι φειδωλοί στα έξοδά τους - Eurokinissi

Σε γενικές γραμμές καταγράφεται μία πρόθεση του ελληνικού κοινού για οικονομικότερες λύσεις διακοπών προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι, είτε για να μπορέσει να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια του. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα ξενοδοχεία all inclusive και οι κρουαζιέρες, συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4+1 οικονομικά νησιά για διακοπές

Όσον αφορά στους προορισμούς, η ηπειρωτική Ελλάδα κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές συγκεντρώνει την πλειοψηφία (57%), ενώ ακολουθούν τα νησιά (38%). Η ορεινή ηπειρωτική χώρα αποτελεί επιλογή για το 11% των ταξιδιωτών, ενώ το 9% εξετάζει διακοπές στο εξωτερικό. Τα ευρήματα υποδεικνύουν μια ξεκάθαρη στροφή προς εγχώριους και πιο προσιτούς προορισμούς και την αποφυγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ έδειξε ότι πολύ καταναλωτές υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις στις διακοπές τους - Eurokinissi

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ έδειξε ότι πολύ καταναλωτές υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις στις διακοπές τους - Eurokinissi

Οι καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις, με το 41% να δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές και το 70% να επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, πιθανότατα σε μία προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων από την εστίαση. 

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Εκδρομή σε 4+1 πανέμορφα παραθαλάσσια χωριά

Παράλληλα, το 79% επισκέπτεται φούρνους και αρτοποιεία. Μόλις το 28% δηλώνει ότι δεν μαγειρεύει ποτέ, Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι πάνω από τους μισούς (62%) δηλώνουν ότι προτιμούν να αγοράζουν τοπικά προϊόντα, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και πιθανόν αναζητώντας αυθεντικές αλλά οικονομικά προσιτές γεύσεις. Συνολικά, διαμορφώνεται μια εικόνα διακοπών με έμφαση στον έλεγχο των εξόδων και την ενίσχυση της διατροφικής αυτάρκειας.

Το 45% του κοινού δηλώνει ότι θα μειώσει τη φετινή του δαπάνη για αγορές. Όλοι οι λόγοι καταγράφονται ιδιαίτερα ψηλά με το αυξημένο κόστος εισιτηρίων να καταγράφεται πιο επιβαρυντικό, την εστίαση ελαφρώς λιγότερο και το κόστος διαμονής ακόμα λιγότερο, πιθανότατα λόγω των επιλογών που αναφέρθηκαν παραπάνω για διαμονή σε εξοχικά και δωμάτια.

Ο κόσμος απέχει 6 μήνες από μια μεγάλη επισιτιστική κρίση!

Τέλος σε σχέση με τα σημεία πώλησης, το 68% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προμηθεύεται τρόφιμα από φούρνους και αρτοποιεία, ενώ σε υψηλά ποσοστά βρίσκονται και οι μεγάλες (66%) και μικρές (48%) αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι το 41% που προτιμά τα μίνι μάρκετ. 

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μειώνουν δρομολόγια λόγω κόστους καυσίμων

Σε γενικές γραμμές φαίνεται το καλοκαίρι μία σημαντική παρουσία της τοπικής αγοράς στις επιλογές των καταναλωτών, σε εντονότερο βαθμό σε σχέση με τις μετρήσεις τον υπόλοιπο χρόνο. Κατά κάποιο τρόπο καταγράφεται μια υβριδική καταναλωτική στάση: από τη μία, οι διακοπές γίνονται με οικονομία και προσοχή, από την άλλη όμως διατηρείται η επιθυμία για φρέσκα και ποιοτικά τοπικά προϊόντα και πρόσβαση σε ότι είναι διαθέσιμο σε κάθε περιοχή. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ένα καταναλωτικό προφίλ που ενισχύει τις τοπικές οικονομίες, μέσω των αγορών τροφίμων κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΕΛΚΑ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top