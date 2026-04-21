Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μειώνουν δρομολόγια λόγω κόστους καυσίμων

21.04.26 , 17:20 Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μειώνουν δρομολόγια λόγω κόστους καυσίμων
Μειώνουν δρομολόγια οι ακτοπλόοι για να εξοικονομήσουν καύσιμα / Βίντεο Σκάι
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μειώνουν δρομολόγια λόγω αυξημένου κόστους καυσίμων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
  • Έχει κοπεί δρομολόγιο προς τις δυτικές Κυκλάδες και εξετάζεται μείωση σε άλλα δρομολόγια.
  • Περιορισμένα δρομολόγια από τη Ραφήνα έως το τέλος του μήνα, με κανονικότητα από 1η Μαΐου.
  • Η τιμή των καυσίμων έχει υπερδιπλασιαστεί από 550 ευρώ/τόνο σε 1.200 ευρώ/τόνο.
  • Αναμένονται αυξήσεις στα εισιτήρια και επιπτώσεις στον τουρισμό και το κόστος μεταφορών.

Το αυξημένο κόστος καυσίμων και η αβεβαιότητα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν μείωση στα δρομολόγια των πλοίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κοπεί δρομολόγιο προς τις δυτικές Κυκλάδες, ενώ εξετάζεται και μείωση σε δρομολόγια για Κυκλάδες. Επίσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σκάι, έως το τέλος του μήνα, περιορίζονται τα δρομολόγια από τη Ραφήνα  

Η κανονικότητα αναμένεται να επανέλθει από την 1η Μαΐου, ωστόσο οι κινήσεις αυτές θεωρούνται «δοκιμαστικές», προκειμένου οι εταιρείες να αξιολογήσουν τις αντοχές τους. 

Καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση των ακτοπλόων είναι η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα, αφού η τιμή έχει υπερδιπλασιαστεί από περίπου 550 ευρώ τον τόνο στα 1.200 ευρώ τον τόνο.  

Το αυξημένο κόστος στα καύσιμα αναμένεται να έχει και άλλες οικονομικές επιπτώσεις, όπως:  

  • Πιθανές αυξήσεις στα εισιτήρια  
  • Επιπτώσεις στον τουρισμό  
  • Πίεση στο κόστος μεταφορών και αγαθών  
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
